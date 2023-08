„Határtalanul” nyári iskola Nagyszőlősön

A „Határtalanul” nyári iskola egy olyan kezdeményezés, amely a magyar nyelv és kultúra megőrzését és fejlesztését célozza meg a Kárpátalján élő gyerekek számára. A nyári iskola nem titkolt célja, hogy ebben a nehéz háborús helyzetben a gyerekek vidám és barátságos környezetben élvezzék az együtt töltött időt, kikapcsolódhassanak.

A KMPSZ-nek köszönhetően a Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskolában második alkalommal került megrendezésre a program. Idén 64 gyerek jelentkezett a nyári táboroztatásra. A szervezőpedagógusok arra törekedtek, hogy játékok keretén belül a gyerekek megszeressék a tanulást, nagy hangsúlyt fektettek a hagyományőrzésre, a hagyományápolásra, a történelmi múlt megismerésére, a sportolásra.

A több mint 60 tanulónak nem csupán rendhagyó tanórákon volt lehetősége részt venni, hanem ellátogathattak a Szelíd lovasközpontba, ahol közelebbről megismerkedhettek a lovakkal, kipróbálhatták a lovaglást is. Nagyszőlős történelmi múltú város, felkeresték a Kankó-várat is, kirándulást tettek a város több nevezetes helyszínén is. A gyerekek számára szervezett foglalkozások középpontjában tudásuk elmélyítése és a közösségi szellem megerősítése állt. A nebulók a hetet élményekkel gazdagon, feltöltődve zárták.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma