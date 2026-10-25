Véget ért a XV. Kárpátaljai Vándoregyetem

Kárpátalja.ma Oktatás

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Soós Kálmán ösztöndíjprogram keretében a 2026/2027-es tanévben is megvalósította a Kárpátaljai Vándoregyetemet, amely idén 15. alkalommal teremtett lehetőséget a tudományos ismeretek megosztására és a kutatási eredmények szélesebb körű bemutatására.

Az október 19–22. között zajló programsorozat öt kárpátaljai intézményt kapcsolt össze: a beregszászi Kálvin János Református Szakkollégiumot, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetét, a radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumot, a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumot, valamint a rendezvénysorozat záró helyszínét, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemet.

Az öt helyszínen összesen több mint száz hallgató kapcsolódott be az előadásokba.

A program nemcsak új ismeretek megszerzésére adott alkalmat, hanem arra is, hogy a fiatalok közvetlenül találkozzanak az egyetemi oktatók kutatási témáival, megismerjék a különböző tudományterületek megközelítéseit, és személyes beszélgetések során is elmélyíthessék tudásukat.

A Vándoregyetem létrejöttének egyik fontos célja, hogy az egyetemi oktatók és kutatók tudományos eredményei ne csupán szakmai körökben váljanak ismertté, hanem a hallgatók és más érdeklődők számára is hozzáférhetővé váljanak.

A program Dr. Soós Kálmánnak, a Rákóczi Egyetem alapító rektorának szellemi örökségét is ápolja, hiszen munkásságát a kárpátaljai magyar felsőoktatás fejlesztése iránti elkötelezettség határozta meg.

Az idei előadássorozat négy oktató közreműködésével valósult meg:

S. sz.ElőadóTéma
1.Dr. Csordás LászlóIdentitás, múltfeltárás és idegenség (Vári Fábián László Tábori posta c. regényéről)
2.Dr. Gál AdélKéziratos temetési énektárak Kárpátalján: források, hagyomány és kutatási lehetőségek
3.Dr. Sztojka MiroszlávNe higgy el mindent a ChatGPT-nek! Kritikus gondolkodás az MI korában
4.Prof. Dr. Váradi NatáliaA Református Egyház helyzete Kárpátalján az 1956-os forradalom idején

Az előadások különböző tudományterületeket képviseltek, így a résztvevők társadalomtudományi, irodalmi, technológiai és történelmi kérdésekkel egyaránt megismerkedhettek.

A XV. Kárpátaljai Vándoregyetem ismételten ráirányította a figyelmet a tudományos ismeretterjesztés, a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés és a közösségi tudásmegosztás jelentőségére. A program hozzájárul ahhoz, hogy a tudomány eredményei minél több érdeklődőhöz eljussanak, és tovább erősödjön a kárpátaljai magyar közösség szellemi és tudományos élete.

A Kárpátaljai Vándoregyetem a Magyar Kormány, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Váradi Natália, programfelelős
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

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