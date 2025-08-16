Három líceum marad 2027-től Beregszászban
Ülésezett a Beregszászi Városi Tanács, amelyen határozatban hagyták jóvá a 2027. szeptember elsejétől működő városi líceumok listáját. Erről a Beregszászi Városi Oktatási és Művelődési Osztály számolt be.
A következő három líceum marad:
- Platán Líceum, – III. fokozatú intézmény
- Bethlen Gábor Líceum – I–III. fokozatú intézmény
- Kossuth Lajos Líceum – I–III. fokozatú intézmény
A döntés megosztotta az embereket, volt, aki kifogásolta, hogy csupán egyetlen ukrán nyelvű líceum marad.
Babják Edit, a Beregszászi Városi Oktatási és Művelődési Osztály vezetője egy kommentben kifejtette, hogy ez azt jelenti, hogy a tervek szerint ez a három oktatási intézmény fog rendelkezni 10–12. osztályokkal. Ugyanakkor megmaradnak a szakmunkásképzők és a felsőfokú intézmény, amelyek nem tartoznak az általános középfokú oktatáshoz. Hangsúlyozta:
szükség esetén módosításokat hajtanak végre, a közösség igényeihez mérten.
A demográfiai adatokat figyelembe véve változhatnak több iskolán. A Tarasz Szevcsenko, F. Potusnyak, Mikes Kelemen és Zrínyi Ilona nevét viselő iskolákat a terv szerint gimnáziumokká alakítják át az új oktatási szabványok szerint.
Az Opre Roma Gimnázium és a Horváth Anna Gimnázium (korábban 7-es és 6-os számot viselő általános iskolák) változatlanul működnek tovább.