Három líceum marad 2027-től Beregszászban

Ülésezett a Beregszászi Városi Tanács, amelyen határozatban hagyták jóvá a 2027. szeptember elsejétől működő városi líceumok listáját. Erről a Beregszászi Városi Oktatási és Művelődési Osztály számolt be.

A következő három líceum marad:

Platán Líceum, – III. fokozatú intézmény

Bethlen Gábor Líceum – I–III. fokozatú intézmény

Kossuth Lajos Líceum – I–III. fokozatú intézmény

A döntés megosztotta az embereket, volt, aki kifogásolta, hogy csupán egyetlen ukrán nyelvű líceum marad.

Babják Edit, a Beregszászi Városi Oktatási és Művelődési Osztály vezetője egy kommentben kifejtette, hogy ez azt jelenti, hogy a tervek szerint ez a három oktatási intézmény fog rendelkezni 10–12. osztályokkal. Ugyanakkor megmaradnak a szakmunkásképzők és a felsőfokú intézmény, amelyek nem tartoznak az általános középfokú oktatáshoz. Hangsúlyozta:

szükség esetén módosításokat hajtanak végre, a közösség igényeihez mérten.

A demográfiai adatokat figyelembe véve változhatnak több iskolán. A Tarasz Szevcsenko, F. Potusnyak, Mikes Kelemen és Zrínyi Ilona nevét viselő iskolákat a terv szerint gimnáziumokká alakítják át az új oktatási szabványok szerint.

Az Opre Roma Gimnázium és a Horváth Anna Gimnázium (korábban 7-es és 6-os számot viselő általános iskolák) változatlanul működnek tovább.

