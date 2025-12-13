Sikeresen zajlanak a matematika tehetséggondozó hétvégék
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tizenegyedik alkalommal valósítja meg tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégéit matematikából. A program célja, hogy a 8-17 éves matematika iránt elkötelezett fiatalokat felkészítse megyei, országos és nemzetközi matematikaversenyekre, valamint bővítse és elmélyítse matematikai ismereteiket.
A programra a 2024/2025-ös tanévben is, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által megvalósított, Terebesi Viktor Emlékverseny (5-6. osztály) és Geőcze Zoárd Matematikaverseny (7-11. osztályban tanulók számára) első tíz helyezettjei kaptak meghívást.
Az elmúlt tizenegy évben a diákok és tanárok részvételi száma a következőképpen alakult:
|Tanév
|2015/2016
|2016/2017
|2017/2018
|2018/2019
|2019/2020
|2020/2021
|2021/2022
|2022/2023
|2023/2024
|2024/2025
|2025/2026
|Tanulók száma
|56
|66
|60
|73
|77
|55
|52
|56
|56
|66
|56
|Oktatók száma
|19
|15
|16
|16
|15
|11
|17
|14
|16
|12
|21
A meghívott ifjú matematikusok közül 56 élt a lehetőséggel, akikkel a hétvégék folyamán összesen 21 szakképzett pedagógus foglalkozik.
A résztvevők Kárpátalja alábbi 17 oktatási intézményét képviselik:
|Matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék résztvevőinek száma
|S.sz.
|Intézmény
|Fő
|1.
|Aknaszlatinai Bolyai János Líceum
|1
|2.
|Bátyúi Líceum
|1
|3.
|Beregszászi Bethlen Gábor Líceum
|11
|4.
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|3
|5.
|Dédai Gimnázium
|1
|6.
|Fornosi Gimnázium
|2
|7.
|Jánosi Líceum
|1
|8.
|Kárpátaljai Magyar Líceum Péterfalva
|1
|9.
|Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|1
|10.
|Munkácsi Szent István Líceum
|1
|12.
|Nagyberegi Református Líceum
|9
|13.
|Nagydobronyi Líceum
|5
|14.
|Nagydobronyi Református Líceum
|4
|15.
|Somi Gimnázium
|2
|16.
|Sislóci Líceum
|1
|16.
|Tiszabökényi Gimnázium
|1
|17.
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|11
|Összesen
|56
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem bázisán a teljes versenyfelkészítő program három hétvége alatt valósul meg, az alábbi napokon: 2025. december 12-13-14, 2026. február 6-7-8, 2026. február 20-21-22. A program átfogó lehetőséget biztosít a játékos és versenyorientált logikus gondolkodás és problémamegoldó készség fejlesztésére.
A tehetséggondozó hétvégén a fiatalok változatos és izgalmas matematikai témákban mélyíthetik el tudásukat, többek között logikai feladatokkal, halmazelmélettel, oszthatósággal, kombinatorikával és mértani problémákkal foglalkoznak. Az első hétvégén a skatulya-elv, abszolútértékes feladatok és függvénytranszformációk is szerepeltek a programban.
A program felelőse, ötletgazdája: Kulin Judit, az Ungvári Dayka Gábor Líceum igazgatója, az Ungvári Tehetségpont koordinátora, a Rákóczi Egyetem Matematika és Informatika tanszékének oktatója. A program megvalósításában közreműködő oktatók között a Rákóczi Egyetem oktatói és kárpátaljai líceumok pedagógusai egyaránt megtalálhatók, többek között Balog Eszter, Kopinczu Nikolett, Kucsinka Katalin, Palinszky Alexandra, Papp Gabriella, Simon Anikó, Szilágyi Lajos, Sütő Marianna és Temető Ádám.
A program megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója