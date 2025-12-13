Sikeresen zajlanak a matematika tehetséggondozó hétvégék

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tizenegyedik alkalommal valósítja meg tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégéit matematikából. A program célja, hogy a 8-17 éves matematika iránt elkötelezett fiatalokat felkészítse megyei, országos és nemzetközi matematikaversenyekre, valamint bővítse és elmélyítse matematikai ismereteiket.

A programra a 2024/2025-ös tanévben is, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által megvalósított, Terebesi Viktor Emlékverseny (5-6. osztály) és Geőcze Zoárd Matematikaverseny (7-11. osztályban tanulók számára) első tíz helyezettjei kaptak meghívást.

Az elmúlt tizenegy évben a diákok és tanárok részvételi száma a következőképpen alakult:

Tanév 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 Tanulók száma 56 66 60 73 77 55 52 56 56 66 56 Oktatók száma 19 15 16 16 15 11 17 14 16 12 21

A meghívott ifjú matematikusok közül 56 élt a lehetőséggel, akikkel a hétvégék folyamán összesen 21 szakképzett pedagógus foglalkozik.

A résztvevők Kárpátalja alábbi 17 oktatási intézményét képviselik:

Matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék résztvevőinek száma S.sz. Intézmény Fő 1. Aknaszlatinai Bolyai János Líceum 1 2. Bátyúi Líceum 1 3. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 11 4. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 3 5. Dédai Gimnázium 1 6. Fornosi Gimnázium 2 7. Jánosi Líceum 1 8. Kárpátaljai Magyar Líceum Péterfalva 1 9. Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola 1 10. Munkácsi Szent István Líceum 1 12. Nagyberegi Református Líceum 9 13. Nagydobronyi Líceum 5 14. Nagydobronyi Református Líceum 4 15. Somi Gimnázium 2 16. Sislóci Líceum 1 16. Tiszabökényi Gimnázium 1 17. Ungvári Dayka Gábor Líceum 11 Összesen 56

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem bázisán a teljes versenyfelkészítő program három hétvége alatt valósul meg, az alábbi napokon: 2025. december 12-13-14, 2026. február 6-7-8, 2026. február 20-21-22. A program átfogó lehetőséget biztosít a játékos és versenyorientált logikus gondolkodás és problémamegoldó készség fejlesztésére.

A tehetséggondozó hétvégén a fiatalok változatos és izgalmas matematikai témákban mélyíthetik el tudásukat, többek között logikai feladatokkal, halmazelmélettel, oszthatósággal, kombinatorikával és mértani problémákkal foglalkoznak. Az első hétvégén a skatulya-elv, abszolútértékes feladatok és függvénytranszformációk is szerepeltek a programban.

A program felelőse, ötletgazdája: Kulin Judit, az Ungvári Dayka Gábor Líceum igazgatója, az Ungvári Tehetségpont koordinátora, a Rákóczi Egyetem Matematika és Informatika tanszékének oktatója. A program megvalósításában közreműködő oktatók között a Rákóczi Egyetem oktatói és kárpátaljai líceumok pedagógusai egyaránt megtalálhatók, többek között Balog Eszter, Kopinczu Nikolett, Kucsinka Katalin, Palinszky Alexandra, Papp Gabriella, Simon Anikó, Szilágyi Lajos, Sütő Marianna és Temető Ádám.

A program megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója