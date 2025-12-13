Sikeresen zajlanak a matematika tehetséggondozó hétvégék

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tizenegyedik alkalommal valósítja meg tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégéit matematikából. A program célja, hogy a 8-17 éves matematika iránt elkötelezett fiatalokat felkészítse megyei, országos és nemzetközi matematikaversenyekre, valamint bővítse és elmélyítse matematikai ismereteiket.

A programra a 2024/2025-ös tanévben is, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által megvalósított, Terebesi Viktor Emlékverseny (5-6. osztály) és Geőcze Zoárd Matematikaverseny (7-11. osztályban tanulók számára) első tíz helyezettjei kaptak meghívást.

Az elmúlt tizenegy évben a diákok és tanárok részvételi száma a következőképpen alakult:

Tanév2015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/20222022/20232023/20242024/20252025/2026
Tanulók száma5666607377555256566656
Oktatók száma1915161615111714161221

A meghívott ifjú matematikusok közül 56 élt a lehetőséggel, akikkel a hétvégék folyamán összesen 21 szakképzett pedagógus foglalkozik.

A résztvevők Kárpátalja alábbi 17 oktatási intézményét képviselik:

Matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék résztvevőinek száma
S.sz.Intézmény
1.Aknaszlatinai Bolyai János Líceum1
2.Bátyúi Líceum1
3.Beregszászi Bethlen Gábor Líceum11
4.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum3
5.Dédai Gimnázium1
6.Fornosi Gimnázium2
7.Jánosi Líceum1
8.Kárpátaljai Magyar Líceum Péterfalva1
9.Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola1
10.Munkácsi Szent István Líceum1
12.Nagyberegi Református Líceum9
13.Nagydobronyi Líceum5
14.Nagydobronyi Református Líceum4
15.Somi Gimnázium2
16.Sislóci Líceum1
16.Tiszabökényi Gimnázium1
17.Ungvári Dayka Gábor Líceum11
 Összesen56

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem bázisán a teljes versenyfelkészítő program három hétvége alatt valósul meg, az alábbi napokon: 2025. december 12-13-14, 2026. február 6-7-8, 2026. február 20-21-22. A program átfogó lehetőséget biztosít a játékos és versenyorientált logikus gondolkodás és problémamegoldó készség fejlesztésére.

A tehetséggondozó hétvégén a fiatalok változatos és izgalmas matematikai témákban mélyíthetik el tudásukat, többek között logikai feladatokkal, halmazelmélettel, oszthatósággal, kombinatorikával és mértani problémákkal foglalkoznak. Az első hétvégén a skatulya-elv, abszolútértékes feladatok és függvénytranszformációk is szerepeltek a programban.

A program felelőse, ötletgazdája: Kulin Judit, az Ungvári Dayka Gábor Líceum igazgatója, az Ungvári Tehetségpont koordinátora, a Rákóczi Egyetem Matematika és Informatika tanszékének oktatója. A program megvalósításában közreműködő oktatók között a Rákóczi Egyetem oktatói és kárpátaljai líceumok pedagógusai egyaránt megtalálhatók, többek között Balog Eszter, Kopinczu Nikolett, Kucsinka Katalin, Palinszky Alexandra, Papp Gabriella, Simon Anikó, Szilágyi Lajos, Sütő Marianna és Temető Ádám.

A program megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója