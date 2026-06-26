Modern oktatási központ épül Perecsenyben

Nagyszabású nemzetközi oktatási tér építése kezdődött meg Perecsenyben. A „KARPATY” elnevezésű komplexum egy korszerű, több mint 20 ezer négyzetméteres oktatási létesítmény lesz, amely a tervek szerint 890 tanuló számára biztosít majd tanulási lehetőséget.

A projekt által, egy olyan modern iskola létrehozását tervezik elérni, amely ötvözi az ukrán állami oktatási programot a Cambridge-i nemzetközi oktatási szabványaival.

A tervezett komplexumban több korszerű oktatási és közösségi tér kap helyet. Az épület központi eleme egy nagy méretű átrium lesz háromszintes amfiteátrummal, amely rendezvények, bemutatók és közösségi programok helyszínéül szolgál majd.

Az iskola külön figyelmet fordít a technológiai képzésre is: a tervek szerint mesterséges intelligenciával foglalkozó tanulási zónákat, valamint virtuális és kiterjesztett valóságot használó laboratóriumokat alakítanak ki.

A középiskolások számára vállalkozói inkubátort is létrehoznak, ahol a diákok saját ötleteiken és projektjeiken dolgozhatnak.

A tervek szerint az épület tetején csillagászati obszervatórium is helyet kap, amelyhez kutatásra alkalmas teleszkópot telepítenek.

A projekt része egy korszerű, magas védelmi szintű óvóhely kialakítása is. A tervezők szerint a föld alatti tér nemcsak biztonsági célokat szolgál majd, hanem lehetőséget biztosít arra is, hogy légiriadó esetén az oktatás folytatódhasson.

A sportinfrastruktúra fejlesztésére is hangsúlyt helyeznek: két nagy sportcsarnokot terveznek, amelyek közül az egyik nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas lehet.

A beruházást a „Friendly Windtechnology” ipari park irányító vállalata kezdeményezte. A projekt megvalósításán az Ino. The Developer szakértői csapata dolgozik Valentina Kravcsenko vezérigazgató vezetésével.

A kezdeményezők szerint az oktatási központ létrehozása a háborús időszak ellenére is a régió jövőjébe történő befektetés, amely hozzájárulhat a modern oktatási lehetőségek bővítéséhez Kárpátalján.

Kárpátalja.ma/transkarpatia.net

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