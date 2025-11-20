Munkács 7 milliót fektet a biztonságos iskolákba

Munkács úttörő szerepbe került egy kísérleti, országos biztonsági projekt megvalósításában. Első pillantásra csupán felújítási munkáknak tűnnek, valójában azonban mintegy 7 millió hrivnyás beruházás áll mögöttük, amelynek célja, hogy az oktatási intézmények szinte áthatolhatatlan védelmet kapjanak a diákok és pedagógusok biztonságáért.

A program nyolc városi intézményt érint: az 1., 2., 4., 5., 8., 10., 11. és 20. számú iskolákat. Ezekben jelenleg átfogó munkálatok zajlanak, amelyek három fő biztonsági területre összpontosítanak:

Tűzbiztonság

A padlásterek fából készült födémszerkezeteit különleges tűzvédelmi keverékekkel kezelik. Ez nem csupán egy bevonat: kémiai pajzsként működik, amely jelentősen lassítja vagy meggátolja a tűz terjedését vészhelyzet esetén.

Műszaki biztonság – elektromos hálózatok felülvizsgálata

A szakemberek ellenőrzik és szükség esetén megújítják az elektromos vezetékek szigetelési ellenállását. Ez különösen fontos az áramkimaradások idején használt generátorok, vagy nagy terhelés esetén, hogy minimalizálják a rövidzárlat és a tűzesetek kockázatát.

Riasztás és óvóhelyek

3-as típusú riasztórendszerek:

Az iskolák legkorszerűbb, harmadik típusú riasztórendszereket kapnak, amelyek hatékonyabbak és megbízhatóbbak a gyors veszélyjelzésben.

Tűzjelzők az óvóhelyeken:

A légiriadók alatt használt iskolai óvóhelyekben további tűzjelző rendszereket szerelnek fel, hogy a gyermekek a lehető legbiztonságosabb körülmények között várhassák ki a riasztás végét.

A teljes projekt költségvetése 7 millió hrivnya, amelynek 20%-át Munkács városa állja, míg a fennmaradó összeget egy országos szintű kísérleti program finanszírozza – áll a Munkácsi Városi Tanács tájékoztatásában.

Kárpátalja.ma