Elbúcsúztak iskolájuktól a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola végzősei

Ünnepélyes keretek között búcsúztak el alma materüktől a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola végzősei június 5-én. A ballagási ünnepségen a diákok, pedagógusok, szülők és meghívott vendégek közösen tekintettek vissza az elmúlt évekre, miközben útravaló gondolatokkal látták el a fiatalokat.













Az esemény kezdetén egyperces néma csenddel emlékeztek meg a jelenlévők a háború áldozatairól.

Kovács Mónika, az intézmény igazgatója ünnepi beszédében Márai Sándor gondolatát idézve arra emlékeztette a végzősöket, hogy az élet útjain bátran kell haladniuk előre.

Hangsúlyozta, hogy az iskola az elmúlt években biztos támaszt és kiindulópontot jelentett számukra, ahol tudást, tapasztalatot és emberi értékeket szereztek. Az igazgató arra biztatta a ballagókat, hogy a jövő kihívásaival szemben is kitartóan és bátran álljanak helyt, merjenek nagyot álmodni, és őrizzék meg az iskolában szerzett barátságokat, valamint alma materük jó hírnevét. Mint mondta: „Ne feledjétek, nem a körülmények határozzák meg, kik vagytok, hanem az, hogyan válaszoltok a kihívásra.”

Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola nemcsak tudást adott diákjainak, hanem a közösséghez tartozás, a szülőföld szeretete és a magyar identitás megőrzésének értékeit is közvetítette. Emlékeztetett arra, hogy az iskola névadója és az intézmény történelmi öröksége arra kötelez, hogy a megszerzett tudást a közösség javára is kamatoztassák.

A konzul a végzősöket arra biztatta, hogy bármerre vezesse is őket az élet útja – legyen szó továbbtanulásról vagy munkavállalásról –, őrizzék meg anyanyelvüket, kulturális gyökereiket és a szülőföldhöz való kötődésüket. Kiemelte, hogy Magyarország kormánya továbbra is elkötelezett a kárpátaljai magyar oktatás és a szülőföldön való boldogulás támogatása mellett.

A köszöntők sorát Ponkratova Marianna, a Nagyberegi Kistérség Sport-, Oktatási-, Ifjúsági és Kulturális Osztályának vezető szakembere folytatta, majd Tóth László református lelkész, a Beregi Református Egyházmegye esperese, valamint Dufinec Sándor, a Nagyberegi Görögkatolikus Egyház lelkipásztora osztották meg gondolataikat, és kérték Isten áldását a végzősök életére.







Az osztályfőnökök nevében Jakab Béla és Csatlós Natália szólaltak fel. Beszédükben felidézték a közös perceket, a vicces pillanatokat és a megható emlékeket, majd jó tanácsokkal látták el útravalóul a ballagó diákokat.





Az ünnepi esemény a végzősök búcsúműsorával folytatódott, amelyben felidézték az iskolában eltöltött éveket, és elköszöntek tanáraiktól, diáktársaiktól. Ezt követően a végzősök virágokkal fejezték ki hálájukat pedagógusaiknak és szüleiknek.









A szülők nevében Popovics Beáta és Pak Uljana mondott köszönetet az iskola vezetésének és pedagógusainak az évek során végzett áldozatos munkáért.





A hagyományokhoz híven a 10. osztály tanulói is elbúcsúztak a végzősöktől, jókívánságaikat és útravaló gondolataikat átadva az iskola kapuján kilépő diáktársaiknak. A legkisebbek, az elsősök szintén műsorral készültek, és kedves szavakkal köszöntek el az idősebb tanulóktól.

A ballagási ünnepség fénypontjaként a végzősök előadták hagyományos keringőjüket.











Az ünnepség végén a résztvevők közösen elénekelték a Szózatot és az Ima Ukrajnáért című dalt.

A Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola idei végzősei számára ezzel lezárult egy fontos életszakasz. Az iskola közössége büszkén bocsátotta útjukra a fiatalokat, akik tudással, élményekkel és emlékekkel gazdagodva indulnak tovább életük következő állomására.

Fotók: Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola

Mondik Márta

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →