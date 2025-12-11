Nulladik évfolyamot vezetnek be az ukrán egyetemeken

A Minisztertanács jóváhagyta a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által kezdeményezett „téli felvételi” programot. Erről Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma számolt be a hivatalos oldalán.

A közlemény szerint mostantól az egyetemek több hónapos képzést tartanak majd a nemzeti multitesztre (NMT) való felkészülés érdekében. Ehhez 3 és 6 hónapos képzéseket indítanak az NMT kötelező tantárgyaiból. A képzéseken ukrán nyelvet, Ukrajna történelmét, matematikát, valamint egy szabadon választható tárgyat oktatnak majd – mindegyiket 90 órában. A tanulás nappali és távoktatási formában is lehetséges lesz.

A „téli felvételi” hidat képez az iskolai és az egyetemi programok között: felesleges akadályok nélkül a frontvonalbeli fiatalok, a rászorulók és mindazok számára, akik az egyetemi oktatás mellett döntenek, ezért beiratkoznak a nulladik évfolyamra – hangsúlyozta Okszen Liszovij oktatási és tudományos miniszter.

A program célja, hogy csökkentse a tanulmányi veszteségeket, segítse a jelentkezőket a nemzeti multitesztre való felkészülésben és előre meghatározza további pályájukat.

Az előkészítő képzés valójában egy nulladik évfolyam szerepét tölti be, mert a jelentkező akár 15 pontot is kaphat az összpontszámához abban az esetben, ha ugyanarra az egyetemre iratkozik be, ahol a felkészítő képzést végezte.

Kárpátalja.ma