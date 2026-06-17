Pedagógusokat és munkatársakat keres a P. Frangepán Katalin Gimnázium intézményhálózata

P. Frangepán Katalin Gimnázium több kárpátaljai oktatási intézményébe hirdetett állásokat a 2026/2027-es nevelési évre. A magyar tannyelvű intézményhálózat óvodapedagógusokat, tanítókat, valamint technikai és kisegítő munkatársakat vár csapatába. A gimnázium fő célja a magyar nyelvű oktatás és nevelés biztosítása olyan településeken is, ahol erre korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre.

A meghirdetett álláshelyek az intézményhálózat több települését érintik:

A Minaji Óvodába óvodapedagógust, dadát, óvodai asszisztenst és nővért keresnek.

A Beregszászi Bázisóvodában konyhai kisegítő, dada és udvarmester munkakörök betöltésére várják a jelentkezőket.

A Szerednyei Elemi Iskola és Óvodában óvodapedagógus, valamint alsó tagozatos tanár jelentkezését fogadják.

A Királyházai Elemi Iskola és Óvoda szakácsot és gondnokot alkalmazna.

A Gyertyánligeti Óvodába takarítónőt és udvarmestert keresnek.

Az Alsókerepeci Óvodában és a Taracközi Elemi Iskola és Óvodában egyaránt óvodapedagógusi álláshelyet hirdettek meg.

A pedagógusi és tanítói munkakörök esetében feltétel a magyar nyelv ismerete és a megfelelő szakirányú végzettség. Az intézmény gyermekközpontú szemléletet, türelmet, kedvességet, megbízhatóságot és pontos munkavégzést vár el a jelentkezőktől.

A P. Frangepán Katalin Gimnázium tájékoztatása szerint a munkatársak számára stabil, bejelentett munkaviszonyt, támogató és családias munkahelyi légkört, valamint kiszámítható munkarendet biztosítanak.

A jelentkezéseket június 30-ig várják.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Telefon: +380 50 171 9934

E-mail: [email protected]

A P. Frangepán Katalin Gimnázium 2020-ban létrejött magyar tannyelvű oktatási intézményhálózat, amely Kárpátalja több településén működtet óvodákat és elemi iskolákat, elősegítve a magyar nyelvű oktatás és közösségi élet megerősítését a régióban.

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