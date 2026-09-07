Rangos elismerést kapott Szili Katalin a kijevi jogi egyetemtől
Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó Arany Érmet vehetett át Prof. Jurij Bosickij rektortól az Ukrán Tudományos Akadémia Kijevi Jogi Egyetemének elismeréseként.
Szili Katalin szeptember 6-án, a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a kitüntetést az intézménnyel folytatott 20 éves együttműködéséért vette át.
Az elismerést személyesen az egyetem rektora adta át.
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