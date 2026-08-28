1956 Kárpátalján – Esszépályázat középiskolásoknak

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és Magyarország Beregszászi Konzulátusa az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából „1956 Kárpátalján” címmel esszépályázatot hirdet kárpátaljai középiskolás diákok számára.

A pályázat célja, hogy a fiatalok megismerjék, feltárják és önállóan feldolgozzák az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai vonatkozásait, valamint hozzájáruljanak a helyi történelmi emlékezet megőrzéséhez.

A pályázók többek között az alábbi témákhoz kapcsolódó esszével nevezhetnek:

– az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai hatásai és visszhangja;

– helyi történelmi események és személyes sorsok;

– családi visszaemlékezések;

– helytörténeti kutatások;

A pályamunka követelményei:

A pályamunkákat magyar nyelven kell elkészíteni.

A dolgozat terjedelme legfeljebb 20 000 karakter lehet.

A pályamunkák értékelése során kiemelt szempontot jelent a téma hiteles forrásokkal – különösen korabeli fényképekkel, dokumentumokkal, családi feljegyzésekkel vagy visszaemlékezésekkel – történő alátámasztása.

A pályamunkákat és azok mellékleteit elektronikus formában az alábbi regisztrációs felületen várjuk: https://forms.gle/YED3KaQWdvWfDyyt6

Benyújtási határidő: 2026. szeptember 23., szerda, 16.00 óra

Díjazás

A legjobb pályamunkák készítői ösztöndíjban részesülnek:

I. helyezett: nettó 5 000 hrivnya

II. helyezett: nettó 4 000 hrivnya

III. helyezett: nettó 3 000 hrivnya

Fedezd fel családod és szülőfölded történetét, és mutasd be, mit jelentett 1956 Kárpátalja számára!

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem

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