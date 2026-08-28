1956 Kárpátalján – Esszépályázat középiskolásoknak
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és Magyarország Beregszászi Konzulátusa az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából „1956 Kárpátalján” címmel esszépályázatot hirdet kárpátaljai középiskolás diákok számára.
A pályázat célja, hogy a fiatalok megismerjék, feltárják és önállóan feldolgozzák az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai vonatkozásait, valamint hozzájáruljanak a helyi történelmi emlékezet megőrzéséhez.
A pályázók többek között az alábbi témákhoz kapcsolódó esszével nevezhetnek:
– az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai hatásai és visszhangja;
– helyi történelmi események és személyes sorsok;
– családi visszaemlékezések;
– helytörténeti kutatások;
A pályamunka követelményei:
A pályamunkákat magyar nyelven kell elkészíteni.
A dolgozat terjedelme legfeljebb 20 000 karakter lehet.
A pályamunkák értékelése során kiemelt szempontot jelent a téma hiteles forrásokkal – különösen korabeli fényképekkel, dokumentumokkal, családi feljegyzésekkel vagy visszaemlékezésekkel – történő alátámasztása.
A pályamunkákat és azok mellékleteit elektronikus formában az alábbi regisztrációs felületen várjuk: https://forms.gle/YED3KaQWdvWfDyyt6
Benyújtási határidő: 2026. szeptember 23., szerda, 16.00 óra
Díjazás
A legjobb pályamunkák készítői ösztöndíjban részesülnek:
I. helyezett: nettó 5 000 hrivnya
II. helyezett: nettó 4 000 hrivnya
III. helyezett: nettó 3 000 hrivnya
Fedezd fel családod és szülőfölded történetét, és mutasd be, mit jelentett 1956 Kárpátalja számára!
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem