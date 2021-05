Várja a jelentkezőket az Egán-centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központja

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központja, magyarországi szakképző intézményekkel együttműködve, képzési lehetőséget hirdet érettségivel rendelkező vagy idén érettségiző diákok számára. A felvételivel kapcsolatos információkról Pólin Lénárdot, az intézmény igazgatóját kérdeztük.

– Milyen szakokra hirdetnek felvételt az intézményben?

Intézményünk immáron második éven hirdet felvételt. Idén az alábbi szakokra lehet jelentkezni: fodrász, informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus (rendszergazda), szakács szaktechnikus (éttermi ügyvezető, szakács), gépjármű-mechatronikai technikus (autószerelő), cukrász, hegesztő, divatszabó, villanyszerelő, karosszérialakatos (karosszériajavító és fényező), faipari technikus (bútor és faipari termékkészítő), valamint bádogos-kőműves (építőipari szakember). Rengeteg szakot hirdetünk, de csak azokat a szakoktat tudjuk elindítani, melyekre legalább hat jelentkező van.

– Mely intézményekkel működnek együtt?

Az Egán Ede Szakképzési Centrumnak számos partneriskolája van. Tiszapéterfalván jelenleg a Mátészalkai Déri Miksa Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Kállay Rudolf Szakképző Iskola, valamint a Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium intézményekkel együttműködve hirdetünk képzéseket.

– Kik jelentkezhetnek a képzésekre?

17 és 23 év közötti érettségivel rendelkező fiatalok jelentkezését várjuk. Felhívnám a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsgát letenni kötelező. Ehhez részt kell venni a külső független tesztelésen (ZNO), vagyis a „felmentve” kifejezést tartalmazó bizonyítványokat nem tudjuk elfogadni jelentkezéskor. Mindenkit arra buzdítunk, hogy menjen el központi vizsgát tenni. Azonban, ha nem sikerül az ukrán nyelvvizsga, akkor sem kell csüggedni. Túljelentkezés esetén a tanulmányi átlagot vesszük figyelembe. Jelentkezni több szakra is lehet, de minden jelentkező egyidejűleg csak egy ágazaton tanulhat.

– Milyen dokumentumok szükségesek a jelentkezéshez?

Szükséges az érettségi bizonyítvány és melléklete, személyi igazolvány, lakcímbejelentő lap, adószám, érvényes útlevél, 2 db okmányfénykép. Ezen kívül, ha van bármilyen tanulmányi versenyeken elért helyezés, oklevél, hozzá lehet csatolni a dokumentumcsomaghoz.

– Hogyan lehet jelentkezni?

Jelentkezni személyesen lehet a Tiszapéterfalvai Szakképzési Központ Főépületében (Tiszapéterfalva, Rákóczi Ferenc út, 135.) 2021. július 12 -től augusztus 13-ig lehet, munkanapon, 9:00-15:00 óra (helyi idő) között. Bővebb információkat az alábbi elérhetőségeinken kaphatnak: +380688561561 (Pólin Lénárd, tagintézeti igazgató); e-mail: [email protected].

– Milyen formában történik az oktatás?

Ha a járványügyi helyzet megengedi, akkor jelenléti oktatás mellett tanítunk. A képzés formája nappali tagozatos, Ukrajnában nem akkreditált. Továbbá – szintén a karanténhelyzettől függően – diákjaink minden második héten a magyarországi partnerintézményben tanulnak.

– Milyen feltételeket és lehetőségeket biztosít az intézmény a diákok számára?

A képzés ideje alatt diákjaink ösztöndíjban részesülnek. Igény szerint kollégiumi lakhatást, utaztatási lehetőséget is biztosítunk. A magyarországi tagintézményekben folytatott tanulmányi idejük alatt a teljes ellátás, utaztatás biztosított.

A tanév végére átadjuk a teljes mértékben felszerelt, összkomfortos kollégiumi épületünket Tiszapéterfalván, mely közel 80 diák befogadására képes. Amíg nem volt kész a diákotthonunk, az iskola minden nap biztosított beutazási lehetőséget a számukra, valamint Seres János nyugalmazott esperes úr közbenjárásával a Péterfalvai Református Líceum segített hat tanuló elhelyezésében, amit ezúton is köszönünk.

Kiemelném, hogy intézményünk folyamatosan bővül, fejlődik. Nemrég készült el az iskola területén egy modern, kétfülkés tanszervíz, ahol autószerelő és karosszérialakatos szakmák gyakorlati oktatását biztosíthatjuk a diákjaink számára. Iskolánk műfüves sportpálya építési munkálatai is hamarosan elkezdődnek.

– Kik oktatják a diákokat?

Elégedetten mondhatom, hogy nagyon jó szaktanáraink vannak, akik naprakész szaktudással, hozzáértéssel végzik az elméleti oktatást intézményünkben. Alapvetően duális képzésben gondolkodunk, így helyi vállalkozókkal, gyakorlatvezetőkkel működünk együtt a gyakorlati oktatás gördülékeny lebonyolításával kapcsolatban. Felhívnám a figyelmet ugyanakkor az érdeklődő szaktanárok és szakemberek számára, hogy intézményünk bővül, így várjuk a jelentkezését mindazoknak, akik oktatóként vagy gyakorlatvezetőként is megállnák a helyüket nálunk a hirdetett szakmákban.

– Milyen terveik vannak a jövőt illetően?

Folyamatosan törekszünk arra, hogy olyan kapcsolatokat tudjunk kiépíteni, melyek elősegítik a duális képzés gördülékeny megvalósítását. Ehhez olyan helyi vállalkozókkal szeretnénk együttműködni, akik megfelelő színvonal mellett készek arra, hogy bekapcsolódjanak a gyakorlati oktatás folyamatába. Jövőbeni terveink között szerepel az intézmény gyakorló termeinek bővítése, eszközpark bővítése. Közeli terveink között szerepel az intézményben egy jólfelszerelt konditerem kialakítása is.

Szakképzési tekintetben folytatjuk az igények felmérését, mivel szeretnénk bővíteni az oktatott szakmák tárházát is. Közeli terveink között szerepel a szakképzés felnőttképzési elindítása is, 23 év fölötti érdeklődők számára, mivel erre nagy igény lenne, folyamatos az érdeklődés ezen a téren is. A mindenkori munkaerőpiacra szeretnénk versenyképes szakembereket képezni, akik megállják a helyüket hazánkban és gazdagítani, fejleszteni tudják Kárpátalja gazdasági fejlődését, a szülőföldön való érvényesülést.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma