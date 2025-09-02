Több mint 3,5 millió diák kezdte meg a tanulást Ukrajnában

Szeptemberrel megkezdődött a 2025/26-os tanév Ukrajnában. A hivatalos adatok szerint idén 3,5 millió iskolás ült be az iskolapadba – számolt be az Oktatási és Tudományos Minisztérium.

A gyerekek többsége, mintegy 2,3 millió diák, az új tanévet személyes jelenléttel kezdheti meg. A távoktatásban részt vevők száma ugyanakkor 103 ezerrel csökkent a tavalyihoz képest.

A háborús körülmények ellenére az ukrán oktatási rendszer elérhető marad azok számára is, akik külföldön vagy a megszállt területeken élnek. Több mint 300 ezer gyermek tanul tovább az ukrán tanterv szerint, közülük 302 889-en külföldön, 35 361-en pedig a temporálisan megszállt területeken.

A tanulási forma elsősorban a biztonsági körülményektől függ. Személyes vagy vegyes oktatás csak ott engedélyezett, ahol az iskolában van óvóhely, vagy az legfeljebb 500 méterre található.

Az állam jelentős forrásokat fordít arra, hogy minél több gyermek térhessen vissza a hagyományos oktatáshoz. A frontvonalhoz közeli régiókban már 33 föld alatti iskola működik, év végéig számuk 156-ra nő, 2026-ra pedig további 47-et terveznek átadni.

Ezen felül több mint 600 iskolabuszt vásároltak, amelyek a gyerekeket olyan intézményekbe szállítják, ahol biztonságos óvóhelyek állnak rendelkezésre.

Kárpátalja.ma