Ünnepelt a Mátyfalvi Gimnázium

ABC-búcsúztató ünnepséget tartottak május 12-én a Mátyfalvi Gimnáziumban. A 2025/2026-os tanévet négy első osztályos magyar gyermek zárta sikeresen, akik tanítójuk, Pősze Gyöngyike jóvoltából ügyesen elsajátították az írás-olvasás, a matematika és a természetrajz alapjait.

A gimnázium alsó tagozatában jelenleg 15 diák tanul, akik tanítóikkal együtt vettek részt a családias hangulatú alkalmon. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az elemi osztályok minden programot és ünnepi eseményt közösen tartsanak meg, erősítve ezzel az összetartozást, valamint kiegészítve egymást.

A májusi eseményen az iskola tanulói és pedagógusai mellett a családtagok is részt vettek, akik örömmel tekintették meg az első osztályos gyermekek táncos-zenés-verses előadását. Még egy rövid színdarabot is sikerült megtanulnia az iskola legkisebbjeinek.

Egy másodikos kislány, Levdár Emma segítségével modern táncot mutattak be, oldva ezzel az izgalmat és vidámmá téve az ünnepséget.

A jelenlévőkhöz először Csuha Vivien, a gimnázium igazgatóhelyettese intézett biztató szavakat, majd Pősze Roland mátyfalvi görögkatolikus pap szólt hozzájuk. Roland atya arra hívta fel a figyelmet, hogy a szeptemberben még bátortalan kisdiákok hatalmas fejlődésen mentek keresztül az elmúlt tíz hónapban. A tanulásnak és a foglalkozásoknak köszönhetően legyőzték félelmeiket, sokkal magabiztosabbak, bátrabbak lettek.

Ennek elismeréseként egy-egy oklevelet is hazavihetett az első osztályt eredményesen befejező diák.

A mátyfalvi ünnepség szeretetlakomával ért véget, melyre valamennyi résztvevőt meghívtak. A finom falatok közül pedig a torta sem hiányozhatott.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

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