A Forma–1 Magyar Nagydíj élőben az M4 Sporton

Július 24. és 27. között az M4 Sport a Hungaroringről jelentkezik a Magyar Nagydíj eseményeivel, valamint a FIA Formula–2 és FIA Formula–3 bajnokság futamaival. Szeleczky Ádám a Magyar Nagydíj helyszíni műsorvezetőjeként és szakkommentátorként is közreműködik, miközben a közmédia vezetésében is új feladatokat lát el.

A Forma–1 évről évre a közmédia legnézettebb sportközvetítései közé tartozik, a Magyar Nagydíj pedig hagyományosan a hazai versenynaptár egyik legkiemeltebb televíziós eseménye. Az M4 Sport idén is teljes körű közvetítéssel várja a nézőket: a versenyhétvége minden fontos pillanata élőben követhető a televízióban, valamint online az m4sport.hu-n és a Médiaklikken, valamint a Nemzeti Sport felületein, így a szurkolók bárhol és bármikor bekapcsolódhatnak az eseményekbe.

Az idei Magyar Nagydíj minden eddiginél kiélezettebb csatát ígér. Az aktuális erőviszonyok alapján Antonelli és a Mercedes, valamint Verstappen, a Ferrari és a McLaren párosa is meghatározó szereplője lehet a hétvégének. A szoros világbajnoki küzdelem mellett ezért ezúttal is minden adott egy izgalmas, fordulatokban gazdag versenyhétvégéhez, amelyet az M4 Sport szakértői közvetítései, helyszíni beszámolói és elemzései tesznek még teljesebbé. Wéber Gábor szakkommentátorként, Ujvári Máté műsorvezetőként, Nagy Dániel és Petrovics-Mérei Andrea helyszíni riporterként kalauzolja végig a legfontosabb történéseken a nézőket, exkluzív információkkal és szakmai elemzésekkel kísérve.

A Nemzeti Sportrádió Hazafutás és Körkapcsolás című műsorában Kreisz Bálint tudósít a helyszínről. A Nemzeti Sport napilap a hét minden napján kiemelten tartalommal, míg a következő heti Képes Sportban a csapatok, az F1, és a FIA több emeletes, hipermodern motorhome-jainak bemutatásával készül. A Hungaroringen két újságíró és két fotós dolgozik: Vincze Szabolcs, Zsoldos Barna, valamint Dömötör Csaba és Szabó Miklós. A futamok utáni kedden, pedig a Boxutca magazin az M4 Sporton foglalja össze a történteket.

A Hungaroringen idén is kiemelt szerepet vállal Szeleczky Ádám, aki a Magyar Nagydíj hivatalos programjainak helyszíni műsorvezetőjeként irányítja a szurkolói eseményeket, emellett a versenyhétvége szervezőinek felkérésére szakkommentátorként is közreműködik. A feladatkör jól tükrözi a motorsport iránti elkötelezettségét és szakmai tapasztalatát, amelyet ezúttal a versenypálya mellett és a televíziós közvetítések világában egyaránt kamatoztathat.

Szeleczky Ádám eközben a közmédia vezetésében is új felelősségi körben dolgozik: a Duna csatornaigazgatójaként támogatja a megújuló közmédia vezetésének munkáját, kreatív tanácsadóként pedig a teljes televíziós portfólió fejlesztésében is közreműködik, kiemelt figyelemmel az M2, az M3, az M4 Sport és az M5 csatornák szakmai működésére.

Az F1 erősödését mutatja, hogy a 2025-ös versenyeken összesen 6,75 millió néző látott élőben F1-es eseményt világszerte, ami 4 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. Itthon egy átlagos hétvégén több mint egymillióan néztek bele valamelyik edzésbe vagy futamba. A legnézettebb futam minden évben a Magyar Nagydíj volt, a tavalyi 643 ezer fős nézettség kiemelkedően magasnak mondható.

A hétvégi közvetítés programja:

péntek

13:15 Forma-1, 1. szabadedzés – M4 Sport ÉLŐ

14:50 Forma-3, időmérő – M4 Sport ÉLŐ

15:55 Forma-2, időmérő – M4 Sport ÉLŐ

16:45 Forma-1, 2. szabadedzés – M4 Sport ÉLŐ szombat

10:00 Forma-3, sprintfutam – M4 Sport ÉLŐ

12:15 Forma-1, 3. szabadedzés – M4 Sport ÉLŐ

14:10 Forma-2, sprintfutam – M4 Sport ÉLŐ

15:25 Forma-1, időmérő – M4 Sport ÉLŐ vasárnap

8:35 Forma-3, főfutam – M4 Sport ÉLŐ

11:00 Forma-2, főfutam – M4 Sport ÉLŐ

12:50 Forma-1, pilótaparádé – M4 Sport ÉLŐ

13:25 Forma-1, futam – M4 Sport ÉLŐ

Kövessék a Forma–1 Magyar Nagydíj futamait élőben, az M4 Sporton, és online az m4sport.hu-n, a Nemzetisport.hu-n, illetve a Médiaklikken!

A Formula-1 2026 magazin elérhető az nsklub.hu webshopban a szezon kulisszatitkaival.

Forrás: m4sport.hu

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →