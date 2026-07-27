A Rákóczi Egyetem hallgatói idén is részt vettek a Campus Sportfesztiválon Debrecenben

2026. július 21–22. között immár XIX. alkalommal rendezték meg a Debreceni Egyetem Campus Sportfesztiválját, amely idén is a Kárpát-medence egyik legnagyobb felsőoktatási sporteseményének bizonyult. A kétnapos rendezvényen több mint ezer hallgató mérte össze tudását és felkészültségét három népszerű sportágban: kispályás labdarúgásban, strandröplabdában és 3×3 kosárlabdában.

Mindhárom sportág csoportmérkőzésekkel vette kezdetét, amelyeket az egyenes kieséses szakasz követett. A kétnapos rendezvényen 72 strandröplabda-, 50 kispályás labdarúgó- és összesen 21 férfi és női 3×3 kosárlabdacsapat mérkőzött meg a továbbjutásért és a bajnoki címért. A csoportmérkőzésekből minden sportágban a legeredményesebb két csapat jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba, ahol már minden mérkőzés a továbbjutásról és a végső helyezések megszerzéséről döntött.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemet összesen 26 hallgató képviselte a sportfesztiválon. Intézményünk egy kispályás labdarúgó-, három strandröplabda- és egy női 3×3 kosárlabdacsapattal nevezett a megmérettetésre. Kispályás labdarúgó csapatunk „Rákóczi Egyetem” néven lépett pályára, és kiváló teljesítményt nyújtva egészen a negyeddöntőig menetelt. A csapat ezzel a torna legjobb nyolc együttese közé jutott, ami kiemelkedő eredménynek számít az erős mezőnyben. A strandröplabda versenyen mindhárom csapatunk sikerrel vette a csoportkört, és továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba. Közülük a „Citrom KBE” nevű csapat szerepelt a legeredményesebben, egészen a nyolcaddöntőig jutott, így a legjobb 16 közé kerülve búcsúztak a további küzdelmektől. A női 3×3 kosárlabda tornán hallgatóink rendkívül erős mezőnybe kerültek, hiszen több egyesületi háttérrel rendelkező csapattal kellett megküzdeniük. Ezek az együttesek később a torna legjobbjai között végeztek. Bár lányainknak nem sikerült továbbjutniuk a csoportból, valamennyi mérkőzésen nagy elszántsággal, sportszerűen és végig küzdőszellemmel játszottak, méltón képviselve intézményünket.

A versenyek mellett a résztvevők számára a sportfesztivál kiváló lehetőséget biztosított a kapcsolatépítésre, a közösségi élmények megélésére és a kikapcsolódásra is. A rendezvény ismét bebizonyította, hogy a sport nemcsak a versengésről, hanem az összetartozásról, az új barátságokról és az egészséges életmód népszerűsítéséről is szól.

Gratulálunk valamennyi hallgatónknak a kitartó helytállásért és az elért eredményekhez.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Campus Sportfesztivál szervezőinek a szívélyes fogadtatásért, a támogatásért és azért, hogy ismét lehetőséget biztosítottak hallgatóink számára a rangos sporteseményen való részvételre, továbbá köszönet illeti a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványt a közreműködését.

Csehil Anikó

Rákóczi Egyetem Egészségügyi- és Sportcentrum,

testnevelő tanár, sportedző

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