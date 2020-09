A Zápszonyi FC tíz, a Beregvidéki FC hatgólos kiütéssel rajtolt

Vasárnap kezdetét vette a Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság is, melynek mérkőzései két helyszínen kerültek megrendezésre: a beregszászi Barátság Stadionban és a nagybaktai futballpályán. Az első forduló rendkívül gólgazdag találkozókat hozott a nézők számára, öt összecsapáson összesen harminchat gól született.

A legnagyobb győzelem a Téli Kupán is remek teljesítményt nyújtó Zápszonyi FC nevéhez fűződik, akik nagyon simán, 10:0-ra ütötték ki a Kovászói FC csapatát.A mérkőzésenBaksa András, Litka Vitalij, és Romanyuk Petro egyszer volt eredményes, Orosz Ákos és Szatmári István duplázni tudott, Martin László pedig mesternégyest szerzett. A Beregvidéki FC is padlóra küldte ellenfelét, a beregszászi csapat 6:0-ra győzte le a Nagymuzsalyi FC gárdáját. A gólgyártást Kemény Gábor kezdte meg a 22. percben, majd Péter György, Sznopcsák Tamás, Rabcsenyuk Andrij, Veréci Erik és Turányi András is eredményes volt. A Nagyberegi Talizmán és a Badalói FC összecsapása ellentétben a másik két párharccal, izgalmasra és szorosra sikeredett. A csapatok 4:4-es döntetlennel vonulhattak le a pályáról a hármas sípszó után.

A Kígyósi FC és a Nagybégányi FC találkozója 4:3-mas nagybégányi győzelemmel ért véget. A nagybéganyi találatokat az egyaránt duplázó Tóth Krisztián és Gajdos Gergely szerezték, kígyósi részről pedig Illés Tamás volt kétszer eredményes és Derceni Béla is betalált. A Nagybaktai FC a nagyszőlősi járási Tiszakeresztúri FC-t látta vendégül, és 4:1-es vereséggel küldte haza az ugocsai egyesületet.

A Munkácsi járási labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában második győzelmét aratta a Derceni FC, akik Gorondról hozták el a három pontot Helmeci Edgár 76. percben szerzett góljával. A tabellát a 10 pontos Mezőterebesi FC vezeti a 9 pontos nagylucskai és a 8 pontos kölcsényi egylet előtt. A Derceni FC 6 pontjával a negyedik helyet foglalja el a hatcsapatos bajnokságban.

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 1. forduló:

Kovászói FC – Zápszonyi FC 0:10

Beregvidéki FC – Nagymuzsalyi FC 6:0

Nagyberegi Talizmán – Badalói FC 4:4

Kígyósi FC – Nagybégányi FC 3:4

Nagybaktai FC – Tiszakeresztúri FC 4:1

Munkácsi járási labdarúgó-bajnokság:

Gorondi FC – Derceni FC 0:1

Mezőterebesi FC – Kölcsényi FC 0:0

Nagylucskai Kalász – Ignéci FC 4:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma