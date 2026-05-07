Új mesesorozat a Csukás Meserádió kínálatában

Csukás István utolsó, Süsüke világot lát című hangjátékának fináléja után már másnap új sorozat várja a kis hallgatókat. Május 8-tól, minden nap 19 órakor a Mesék a Bakony szívéből – Mesék Albertnek epizódjai várják a hallgatókat Löwe Éva történeteivel, a Csukás Meserádió Legmesésebb Apukája díj nyertese, a színészként is ismert Kiss Dávid előadásában.

Az esti mese kiemelt napi műsoreleme a Csukás Meserádiónak. A Süsüke világot lát hangjáték-sorozat május 7-i utolsó epizódja lezár egy több hetes űrbéli kirándulást, ugyanakkor a csatorna azonnal át is vezeti a hallgatókat egy új történetfolyamba.

A Mesék a Bakony szívéből – Mesék Albertnek egy különleges, természetközeli világot tár fel, ahol egy óvodás kisfiú él választott családjával az erdő mélyén. Társai – egy bölcs ló, egy játékos macska és egy láthatatlan róka – formálják szokásait és gondolkodását. A történetek a bakonyi táj élővilágába kalauzolják el a hallgatókat, miközben egyszerű nyelvezettel, rövid epizódokban mutatják meg a gyermeki mindennapok tapasztalatait és az ember és természet együttélését, kapcsolatát.

A sorozat egyik sajátossága, hogy az érzelmi biztonság megteremtésére helyezi a hangsúlyt, miközben állatszereplői segítségével tanít. A láthatatlan róka a kisfiú szeretetteljes lelki vezetője, aki empátiával, bátorítással és bölcs tanácsokkal segíti őt, miközben a természet védelmére és az érzelmi egyensúly fontosságára irányítja figyelmét. A ló a nagyszülői bölcsességet képviseli, az elfogadásra és a megértésre tanít, míg a cica a gyermeki önfeledt játékot hozza a történetekbe – együtt egy biztonságos, összetartó közeget alkotva.

A mese rádióváltozatát Kiss Dávid előadásmódja teszi teljessé, aki a Csukás Meserádió országos mesemondó versenyén a Legmesésebb Apuka díjat kapta meg.

A Csukás Meserádió esti műsorsávja többet kínál, mint napzáró rutintevékenységet: egy folyamatosan megújuló élményforrást. A rádió kínálatába folyamatosan új sorozatok érkeznek, így az esti közös mesehallgatás nem válik egyhangúvá. Miközben a családok új történetekkel gazdagodnak, a mese legfontosabb szerepe – a megnyugvás, az összekapcsolódás és a szeretetteljes lezárás – változatlan marad.

Mesék a Bakony szívéből – Mesék Albertnek – május 8-tól, este 7 órától minden nap a Csukás Meserádió műsorán.

