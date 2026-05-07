BL: a PSG lesz az Arsenal ellenfele a budapesti döntőben

A Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének szerda esti visszavágóján, így a francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-i fináléjában, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek.

A címvédő 5-4-es hazai sikerét követően az aranylabdás Ousmane Dembélé harmadik percben lőtt góljával korán vezetést szerzett a visszavágón, a bajorok csak a hosszabbítás végén Harry Kane találatával egyenlítettek, így 6-5-ös összesítéssel alulmaradtak a párharcban.

A PSG története során harmadszor jutott döntőbe, korábban 2020-ban alulmaradt, tavaly viszont diadalmaskodott. A legrangosabb európai kupasorozatban a Real Madrid után a párizsi együttes lehet a második, amely meg tudja ismételni egy évvel korábbi elsőségét.

Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó:

Bayern München (német) – Paris Saint-Germain (francia) 1-1 (0-1)

München, Allianz Aréna, v.: Pinheiro (portugál)

gólszerzők: Kane (94.), illetve Dembélé (3.)

sárga lap: Tah (33.), Díaz (78.), illetve Mendes (8.), Kvarachelia (45+3.), Marquinhos (86.)

Továbbjutott: a Paris Saint-Germain 6-5-ös összesítéssel.

Bayern München:

Neuer – Laimer, Upamecano (Karl, 85.), Tah (Kim, 67.), Stanisic (Davies, 67.) – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala (Jackson, 79.), Díaz – Kane

Paris Saint-Germain:

Szafonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes (Mayulu, 85.) – Ruíz (Beraldo, 76.), Vitinha, Neves – Doue (Hernandez, 76.), Dembélé (Barcola, 65.), Kvarachelia

A csapatok ott folytatták a gólfesztivált, ahol az első, párizsi meccsen abbahagyták, ugyanis a címvédő már a harmadik percben betalált úgy, hogy előtte Neuer bravúrral hárította Neves fejesét, viszont néhány pillanattal később az aranylabdás Dembélé tízméteres lövésénél már ő is tehetetlen volt.

Innentől kezdve – bár az iram továbbra is magas volt – már kevésbé forogtak veszélyben a kapuk. Az összesítésben kétgólos hátrányban lévő Bayern ugyan többet birtokolta a labdát, de ezúttal kevésbé tudta átjátszani a franciák védelmét, mint az első felvonás alkalmával, így a PSG viszonylag simán őrizte előnyét. A bajorok próbálkozásai rendre elkerülték a kaput, azaz a vendégkapusnak egyetlen védeni valója volt a szünetig, ezzel szemben a túloldalon Neves fejesénél Neuernek újabb bravúrra volt szüksége, hogy versenyben tartsa a csapatát.

A játék képe a térfélcserét követően sem változott: a Bayern még többet birtokolta a labdát, ugyanakkor az ellenfele sokkal veszélyesebb volt, Neuert többször is megdolgoztatta, de kollégájának, Szafonovnak csupán egyetlen lövést kellett hárítania a játékrész derekáig, minden más kísérlet elkerülte a kaput.

A Bayern a hajrához közeledve sem adta fel, de a szokottnál erőtlenebbnek tűnt, illetve a PSG rendkívül szervezetten futballozott, emiatt nem tudtak végigfutni a hazai akciók. Az utolsó húsz percben ugyan néhányszor eltalálta a PSG kapuját a vendéglátó, de a párizsiak is többször eldönthették volna a továbbjutást. A Bayern végül a 94. percben elkerülte a kettős vereséget, de a párharc kiegyenlítésére már nem maradt ideje, így az elöl hatékonyabb a PSG jutott a BL történetének első budapesti aranycsatájába.

Kedden játszották:

Arsenal (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 1-0 (1-0)

Továbbjutott: az Arsenal 2-1-es összesítéssel.

Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

MTI