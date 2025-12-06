Max Verstappen - Forma-1

Abu-Dzabi Nagydíj: Verstappené a pole pozíció

Kárpátalja.ma Sport

A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

Az összetettben második helyen álló 28 éves pilótának ez az idei nyolcadik és pályafutása 48. pole pozíciója.

Verstappen mellől a vb-éllovas Lando Norris, a McLaren brit versenyzője startolhat majd, míg a harmadik rajtkocka a vb-címért még szintén versengő Oscar Piastrié, a McLaren ausztrál pilótájáé lett.

A vb-pontversenyben az idényzáró vasárnapi futam előtt Norris 12 ponttal vezet Verstappen és 16-tal Piastri előtt.

Az élen küzdő trió csatájába a köridők alapján még George Russell, a Mercedes brit versenyzője is beleszólhat, ugyanakkor neki nem sikerült az időmérőn megelőznie egyik vb-aspiránst sem, és a negyedik pozícióból vághat majd neki a viadalnak.

Úgy tűnik, hogy nem sikerül jól zárnia az évet a hétszeres vb-győztes Lewis Hamiltonnak, a Ferrari brit versenyzője ugyanis megint nem jutott tovább az időmérő első szakaszából és csak a 16. helyről startol majd.

Az 58 körös Abu-Dzabi Nagydíj vasárnap 14 órakor kezdődik.

A teljes rajtsorrend:

  1. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Lando Norris (brit, McLaren)

  1. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

George Russell (brit, Mercedes)

  1. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

  1. sor:

Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

Esteban Ocon (francia, Haas)

  1. sor:

Isack Hadjar (francia, RB)

Cunoda Juki (japán, Red Bull)

  1. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

  1. sor:

Liam Lawson (új-zélandi, RB)

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

  1. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

  1. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Nico Hülkenberg (német, Sauber)

  1. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Forrás: MTI

Nyitókép: Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője érkezik a Forma–1-es autós gyorsasági világbajnokság Kínai Nagydíjának otthont adó sanghaji versenypályára 2025. március 20-án( Fotó: MTI/EPA/Alex Plavevski)