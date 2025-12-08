Az M4 Sport marad a Forma-1 otthona 2027-ig

Továbbra is az M4 Sport közvetíti a Forma-1-es világbajnokságot Magyarországon. Az erről szóló szerződést, amelynek értelmében a 2026-os és a 2027-es szezont is kizárólag az MTVA sportcsatornája mutatja majd, továbbra is élőben, előfizetési díj nélkül, Gyulay Zsolt, a hazai jogokkal rendelkező és értékesítő Hungaroring Zrt. vezérigazgatója, valamint Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója írta alá vasárnap, a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj felvezető műsorában.

A megállapodásoknak köszönhetően – továbbra is – nemcsak a futamok és az időmérő edzések, hanem a szabadedzések is képernyőre kerülnek és az F1-es mellett az F2-es és az F3-as sorozatokat is a közmédia sportcsatornáján láthatják majd a nézők.

„Röviden összefoglalva, minden marad a régiben. Nagyon örülünk, hogy sikerült elnyernünk a következő két évre is a közvetítési jogokat. Az F1 továbbra is rendkívül népszerű Magyarországon, az egyik zászlóshajónk, a mostani hétvégéig idén több mint 3,6 millió honfitársunk kapcsolódott be legalább egy közvetítésünkbe. Gyanítom, jövőre sem csökken ez a szám, főleg az új szabályrendszerrel, az új autókkal és látva a mostani izgalmakat”

– mondta Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.

„A közmédiában mindenhol szerepet kap a Forma-1, hiszen a közvetítéseken túl magazinműsorral is jelentkezünk: hétfőnként a Boxutca podcast a Nemzeti Sportrádióban, a futamok utáni keddeken a Boxutca magazin az M4 Sporton foglalja össze a történéseket. Az m4sport.hu-n a Boxutca az egyik leglátogatottabb aloldalunk, valamint a Nemzeti Sport is egész éven át beszámol a legfrissebb történésekről” – tette hozzá, kiemelve, hogy idén a Magyar Nagydíj volt a harmadik legnézettebb műsoruk egy labdarúgó Nemzetek Ligája-, illetve világbajnoki selejtező mögött és büszkék arra, hogy a különböző felületeiken minden generációt elérnek, így a fiatalokat is.

„A Liberty érkezésével a Forma-1 népszerűsége új szintre került, mindezt jól bizonyítja, hogy évről-évre teltházas hétvégéket tudunk rendezni Magyarországon. Járom a világot és ha hétvégén valahol meg akarom nézni a futamot, ritkán van az, hogy nem fizetős csatornán el tudom kapni, talán nincs is. Köszönjük az MTVA-nak, amely fontos partnerünk, boldogok vagyunk, hogy meg tudjuk hosszabbítani az együttműködésünket. Az M4 Sport az elmúlt években is bizonyította, milyen magas színvonalon tudja megmutatni a történéseket, jó kezekben maradnak a jogok. A 2026-os év is nagyon izgalmas lesz, jönnek a szabályváltozások”

– fogalmazott Gyulay Zsolt, a Hungaroring Zrt. vezérigazgatója.

A Forma-1-es világbajnokságot indulása, 2015 júliusa óta közvetíti az M4 Sport. Az MTVA Sajtó és Marketing Irodájának közleménye alapján 2025-ben egy átlagos hétvégén több mint egymillióan néztek bele valamelyik edzésbe vagy futamba.

A legnézettebb futam minden évben a Magyar Nagydíj volt, de az idei 643 ezer fős nézettség kiemelkedően magasnak mondható.

Az F1-közvetítést online az m4sport.hu-n vagy a Mediaklikk felületen is sokan nézik.

A 2026-os szezon március 6-án kezdődik Ausztráliában, de az M4 Sport már a tesztekről is beszámol, már Bahreinben ott lesz a Boxutca stábja.

Borítókép: Abu-Dzabi, 2025. december 7. Max Verstappen, a Red Bull holland címvédője vezeti a mezőnyt Lando Norris, a McLaren brit versenyzője előtt a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Abu-dzabi Nagydíjának rajtja utáni első kanyarban az abu-dzabi Yas Marina versenypályán 2025. december 7-én. MTI/EPA/Ali Haider

Forrás: MTI