Bajban a Minaji FC, Dinamo – Zorja a kupadöntőben

Az ukrán labdarúgó-bajnokság 1. fordulójából elhalasztott mérkőzésen kiesési rangadóra került sor Lvivben, ahol a helyi FK Lviv a Minaji FC-t fogadta. A minajiak ezúttal 1:0-ra veszítették el a rivális elleni csatát, így nagy bajban vannak Nurijevék, mivel csupán egy pontra vannak a kiesést jelentő utolsó helytől. Az Ukrán Kupa elődöntőjében a Dinamo a másodosztályú Agrobizneszt, a Zorja pedig az Olekszandriját ejtette ki. A magyar labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában a Diósgyőr legyőzte a második helyezett Puskás Akadémiát, így elmozdultak az utolsó helyről.

A kiesési rangadón az FK Lviv a Minaji FC-t látta vendégül, és a kiegyenlített első félidő 39. percében a hazaiak meg is szerezték a vezetést egy bohózatba is beillő találattal: Popovics rosszul jött ki egy szöglet utáni beadásra, Dovhij pedig kapura fejelte a labdát, ami a kapufáról Mayembe kezére pattant, onnan pedig a hálóba, mivel a menteni igyekvő zambiai hátvéd a kapufába rúgott bele (1:0). Mikola Cimbal együttesének nem sikerült egyenlítenie, hiába birtokolták többet a labdát. Ismét közvetlen riválisa ellen szenvedett vereséget a kárpátaljai csapat, és nagyon nehéz helyzetbe kerültek, mivel a következő fordulóban a Dnyipro-1 csapatához látogatnak, aztán a Zorja vendégei lesznek, majd Ungváron fogadják a Sahtart, az utolsó fordulóban pedig a Vorszklát. A hátsó régióban az FK Lvivnek 21, az Ingulecnek 20, az Olimpik Donyecknek és a Minaji FC-nek 18-18, a Rukhnak pedig 17 pontja van.

Az Ukrán Kupa elődöntőjében a Dinamo Kijev Lednyev, Beszegyin és Bujalszkij góljaival 3:0-ra kiütötte a másodosztályú Agrobiznesz Volocsiszket, ezzel bejutott a sorozat döntőjébe, ahol az FK Olekszandriját büntetők után búcsúztató Zorja Luhanszk lesz az ellenfele.

A magyar labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában a Kisvárda 1:0-s győzelmet aratott az MTK vendégeként, amivel feljöttek az ötödik helyre, az MTK pedig visszacsúszott a hatodikra. A kisvárdaiaknál az alsókerepeci Hei Viktor végigjátszotta a találkozót. Az utolsó helyen álló DVTK sorozatban második győzelmét aratta, miután a második helyen álló Puskás Akadémiát is legyőzték a miskolciak. A hazaiak győztes gólját Molnár Gábor szerezte a 94. percben. A Diósgyőr még négypontos hátrányban van a Honvéddal és a ZTE-vel szemben, de így már Miskolcon is reménykedhetnek a bennmaradásban. A Mezőkövesd 1:0-s vezetés után 1:3-as vereséget szenvedett hazai pályán a MOL Fehérvár ellen, akik így megerősítették harmadik helyüket a tabellán. A hazaiaknál végig a pályán volt a nagyszőlősi Vajda Sándor, aki több veszélyes helyzet kialakításában is részt vett, és 1:1-es állásnál kis híján megszerezte csapata számára a vezetést. A Paksi FC – az aknaszlatinai Tamás Olivérrel a védelemben – kétgólos győzelmet aratott a kiesés ellen küzdő Budapest Honvéd ellen, ezzel a zöld-fehérek megtartották negyedik helyüket a tabellán.

Ukrán labdarúgó-bajnokság, az 1. fordulóból elhalasztott mérkőzésen:

FK Lviv – Minaji FC 1:0

Ukrán Kupa, elődöntők:

Agrobiznesz Volocsiszk – Dinamo Kijev 0:3

FK Olekszandrija – Zorja Luhanszk 1:1, büntetők után 3:4

Magyar labdarúgó OTP Bank Liga, 30. forduló:

MTK Budapest – Kisvárda Master Good 0:1

Diósgyőri VTK – Puskás Akadémia 2:1

Mezőkövesd Zsóry – MOL Fehérvár 1:3

Paksi FC – Budapest Honvéd 2:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma