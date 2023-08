Bajnokok Ligája: kiesett a Dnyipro-1, az EL-ben folytathatják

A magyar válogatott Kleinheisler László csapata, a görög Panathinaikosz 5–3-as összesítéssel ejtette ki az ukrán ezüstérmes Dnyipro-1 csapatát, a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában. A kassai 3-1-es görög sikert követően az athéni visszavágón 2-2-es döntetlen született.

Sporar góljával már a 15. percben vezetést szereztek a görögök a Dnyipro-1 elleni visszavágón, amelyet kétgólos előnyből vártak. Ezután Artem Dovbik szép cselek után lőtt gólja és Eduard Szarapij találata révén fordított a Dnipro-1, a hajrá kezdetére felcsillant a remény az ukrán csapat előtt. Csakhogy az első meccsen is a kapuba találó Andraz Sporar a 70. percben megszerezte a második gólját, ráadásul a 76. percben emberelőnybe is került a Panathinaikosz. Kleinheisler László a 79. percben állt be csereként. A találkozón több gól már nem született, így maradt a 2-2-es döntetlen. A görögök 5-3-as összesítéssel jutottak tovább, és a francia Olympique Marseille ellen játszanak a következő körben. Az ukrán együttes bár kiesett a Bajnokok Ligájából, még nem búcsúzik a nemzetközi porondtól, mivel az Európa Ligában folytathatják a selejtezőkör párharcainak vesztesei.

Mezőkövesden is gólzáport rendezett az Arisz Limassol: az első meccsen hatszor a kapuba találó ciprusiak – kispadjukon egy fehérorosz vezetőedzővel, Alekszej Spilevszkijjel – most öt gólt szereztek a BATE ellen, amely a többi fehérorosz csapattal együtt az UEFA tiltása miatt nem játszhat hazájában. Különleges végjátékba torkollott az Olimpija Ljubljana–Ludogorec meccs. A mérkőzés eleji gólváltás nyomán úgy tűnt, hosszabbítás lesz, ám az Olimpija képes volt élni az emberelőny nyújtotta lehetőséggel. A vendégcsapat spanyol védője, Son piros lapot kapott a 82. percben, és tíz perccel később a csapatkapitány, Timi Elsnik egy lapos szöglet után szép lövéssel megszerezte második gólját is. A bolgár bajnoknak volt még egy esélye, a 102. percben Kiril Deszpodov tizenegyest rúghatott, csakhogy Matevz Vidovsek kivédte a lövését – ezzel továbbjutott a szlovén bajnok.

Zuberu Sharani 66. percben szerzett gólja után összesítésben már hárommal vezetett a szlovák Slovan a bosnyák Zrinjski ellen, csakhogy a vendégek nem adták fel, a 93. percben egyenlítettek. A keddi BL-játéknap többi továbbjutójához hasonlóan a pozsonyiak mindenképpen csoportkörösek lesznek ősszel, már csak az a kérdés, melyik sorozatban. Szerdán további nyolc párharcot rendeznek.

Bajnokok Ligája, 2. forduló, visszavágó:

Panathinaikosz Athén (görög) – Dnyipro-1 (ukrán) 2-2, összesítésben 5-3

BATE (fehérorosz) – Arisz (ciprusi) 3-5, összesítésben 5-11

Olimpija Ljubljana (szlovén) – Ludogorec (bolgár) 2-1, összesítésben 3-2

Slovan Bratislava (szlovák) – Zrinjski Mostar (bosnyák) 2-2, összesítésben 3-2

Fotó: pao.gr

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma