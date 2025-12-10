Bajnokok Ligája: Szoboszlai góljával nyert a Liverpool

Szoboszlai Dominik tizenegyesgóljával a Liverpool 1-0-ra legyőzte idegenben az Internazionalét a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában, a hatodik forduló keddi játéknapján.

A magyar válogatott csapatkapitánya végig a pályán volt Milánóban, Kerkez Milos viszont a kispadon ült, és végül nem állt be. Az Internél Hakan Calhanoglu és Yann Bisseck is megsérült az első fél órában, mindkét játékost le kellett cserélni, majd a 32. percben Ibrahima Konaté betalált ugyan, de kezezés miatt a játékvezető érvénytelenítette a Liverpool gólját. Aztán a 88. percben a hazaiaktól Alessandro Bastoni a tizenhatoson belül a mezénél fogva visszahúzta Hugo Ekitikét, a VAR-vizsgálat után pedig a játékvezető megítélte a büntetőt, amelyet Szoboszlai jobbal a jobb felső sarokba lőtt. Győzelmével az angol bajnok a nyolcadik helyre zárkózott fel.

A három éve kezdődött stadionátépítés óta először játszott újra a Camp Nouban a Barcelona Bajnokok Ligája-mérkőzést, de a vezetést az Eintracht Frankfurt szerezte meg a 21. percben, sőt a szünetig a hazaiak nem tudtak mit kezdeni a németek védekezésével. Szünet után aztán Jules Koundé két fejes góljával a katalánok három perc alatt fordítottak, a világbajnoki ezüstérmes francia válogatott hátvéd korábbi 41 Bajnokok Ligája-mérkőzésén mindössze egyszer volt eredményes.

Sallai Rolanddal a kezdőcsapatában állt fel a Galatasaray idegenben a Monaco ellen. A gól nélküli első félidőt követően a francia csapat előnybe kerülhetett volna, de a svájci Denis Zakaria tizenegyesét Ugurcan Cakir hárította az 51. percben. Később a török kapus megsérült, a helyére beálló Günay Güvenc pedig nem egész egy perccel később gólt kapott. Az amerikai Folarin Balogun szerzett vezetést a Monacónak a 68. percben, s ez a talált végül győzelmet jelentett.

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.

A döntőt Budapesten a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

Nyitókép: Liverpool FC/X

MTI