Bajnokok Ligája: történelmi Real-siker, nyolcgólos döntetlen Torinóban

Kétszázadik győzelmét aratta a Real Madrid a labdarúgó Bajnokok Ligájában, miután hazai pályán 2-1-re nyert a Marseille ellen a 2025/26-os kiírás alapszakaszának első fordulójában, míg a Juventus 4-4-es döntetlent játszott a Dortmunddal.

Folytatta jó sorozatát Kylian Mbappé, a madridiak francia válogatott csatára ugyanis sorozatban negyedik idényét kezdte góllal a BL-ben. Sőt később – szintén büntetőből – emberhátrányban is betalált a marseille-i kapuba, így a tizenötszörös BEK/Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid – az európai szövetség adatai alapján – az egyedüli klub, amely a 200. győzelmét szerezte meg a legrangosabb európai kupában, ráadásul Mbappé második találata a Real 700. gólja volt a kupasorozatban.

A gól nélküli első félidő után a Borussia Dortmund kétszer is vezetést is szerzett, de a Juventus kétszer is egyenlített mindössze 16 perc alatt. Később a német csapat kétgólos előnybe is került, azonban a házigazda a hatperces hosszabbításban kétszer is betalált, így lett 4-4.

A Ferencvárost a BL-rájátszásban kiejtő azeri Qarabag kétgólos hátrányból fordított a Benfica otthonában.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló:

Real Madrid (spanyol)-Olympique Marseille (francia) 2-1 (1-1)

————————————————————-

gól: Mbappé (29., 81. – mindkettőt 11-esből), illetve Weah (22.)

piros lap: Carvajal (Real Madrid, 72.)

Benfica (portugál)-Qarabag (azeri) 2-3 (2-1)

——————————————–

gól: Barrenechea (6.), Pavlidisz (16.), illetve Leandro Andrade (30.), Duran (48.), Kascsuk (86.)

Juventus (olasz)-Borussia Dortmund (német) 4-4 (0-0)

—————————————————-

gól: Yildiz (64.), Vlahovic (68., 94.), Kelly (96.), illetve Adeyemi (52.), Nmecha (65.), Couto (75.), Bensebaini (86. – 11-esből)

Tottenham Hotspur (angol)-Villarreal (spanyol) 1-0 (1-0)

——————————————————–

gól: Luiz Júnior (4. – öngól)

korábban:

PSV Eindhoven (holland) – Union Saint-Gilloise (belga) 1-3 (0-2)

Athletic Bilbao (spanyol)-Arsenal (angol) 0-2 (0-0)

szerdán játsszák:

Olimpiakosz (görög)-Pafosz (ciprusi) 18.45

Slavia Praha (cseh)-Bodö/Glimt (norvég) 18.45

Paris Saint-Germain (francia) – Atalanta (olasz) 21.00

Bayern München (német)-Chelsea (angol) 21.00

Liverpool (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00

Ajax Amsterdam (holland)-Internazionale (olasz) 21.00

csütörtökön játsszák:

Club Brugge (belga)-AS Monaco (francia) 18.45

FC Köbenhavn (dán)-Bayer Leverkusen (német) 18.45

Manchester City (angol)-SSC Napoli (olasz) 21.00

Eintracht Frankfurt (német)-Galatasaray (török) 21.00

Sporting Lisboa (portugál)-Kairat Almati (kazah) 21.00

Newcastle United (angol)-FC Barcelona (spanyol) 21.00

Forrás: MTI

Fotó: Real Madrid C.F.