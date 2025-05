Megyei bajnokság: kétgólos Beregvidék-győzelem a Viski FC ellen

A kárpátaljai megyei labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában kétgólos győzelmet aratott a Viski FC ellen a Beregvidék SC együttese a beregszászi Barátság Stadionban, a Munkácsi SC pedig sima hazai vereséggel folytatta a pontvadászatot. A Szőlős FC nem akármilyen győzelemmel zárta a játéknapot, az ugocsaiak hétszer is betaláltak az ilosvaiak kapujába.

A megyei labdarúgó-bajnokság küzdelmeiben idén tizenegy csapat vesz részt, akik nyugati és keleti zónákra osztva mérkőznek meg egymással. A nyugati zónában a Munkácsi SC háromgólos vereséget szenvedett hazai pályán az Unggesztenyési Csillag-SPAR együttesétől, így egy-egy győzelem és döntetlen után elveszítette veretlenségét a másodosztály tavalyi bajnoka. Az Ung-vidéki derbin a Szerednyei kistérségi Unggesztenyési Csillag gárdájának nem sikerült legyőznie hazai környezetben az Őrdarmai Lídert, a Felsődomonyai Medea-Nevickei vár pedig két góllal nyert a homoki kistérségi Sólyom otthonában.

A keleti zónában igazi gólparádét rendezett az előző fordulóban szabadnapos címvédő, a Szőlős FC, amely az Ilosvai Buzsora hálóját tömte ki hét góllal. A Beregvidék SC-nek sikerült megszereznie első pontjait, a beregszásziak hazai pályán kétgólos győzelmet arattak az előző fordulóban gálázó viskiek ellen (9–1-re verték Ilonokújfalu gárdáját).

A Beregvidék SC a találkozó 35. percében szerezte meg a vezetést, amikor a csapatkapitány, Roman Ohar csente el szemfülesen a labdát a kifutó viski hálóőrtől (1–0). A beregszásziak még a félidő vége előtt megnövelték előnyüket: egy szabálytalanság után büntetőhöz jutottak a hazaiak, amit Sztepan Szigeti értékesített (2–0). A második félidő elején szépítettek a vendég viskiek, de a hazaiak nem sokkal később harmadik góljukat is megszerezték, miután Ohar egy védők mögé beívelt labdával megiramodott, majd a kapu előtt önzetlenül passzolt csapattársának, aki ziccerből nem hibázott (3–1). Ezután a viskiek két veszélyes helyzetet is kihagytak, de nem tudtak közelebb zárkózni, sőt még egy jogos kiállítás is sújtotta őket. Maradt a 3–1, tehát beregszászi győzelem született. Az Ilonokújfalui Csillag (Onok) szabadnapos volt a játéknapon, a következő fordulóban pedig a Beregvidék SC-t látják vendégül, míg a viskiekhez a Szőlős FC látogat.

Megyei labdarúgó-bajnokság, 3. forduló:

Keleti zóna:

Beregvidék SC (Beregszász) – Viski FC 3–1

Szőlős FC (Nagyszőlős) – Ilosvai Buzsora 7–0

Ilonokújfalui Csillag (Onok) – szabadnapos

Nyugati zóna:

Sólyom (Homoki kistérség) – Felsődomonyai Medea-Nevickei vár 1–3

Munkácsi SC – Unggesztenyési Csillag-SPAR (Linci) 0–3

Unggesztenyési Csillag (Linci) – Őrdarmai Líder (Sztorozsnica) 2–2

Az állás:

№ Keleti zóna Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Szőlős FC 2 2 0 0 9-0 6 2. Ilosvai Buzsora 3 2 0 1 5-8 6 3. Viski FC 2 1 0 1 10-4 3 4. Beregvidék SC 3 1 0 2 4-6 3 5. Ilonokújfalui Csillag FC 2 0 0 2 1-11 0

№ Nyugati zóna Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Felsődomonyai Medea-Nevickei vár 3 2 1 0 9-4 7 2. Unggesztenyési Csillag-SPAR 3 2 0 1 6-3 6 3. Unggesztenyési Csillag 3 1 1 1 8-8 4 4. Munkácsi SC 3 1 1 1 5-5 4 5. Sólyom (Homoki kistérség) 3 1 0 2 5-8 3 6. Őrdarmai Líder 3 0 1 2 3-2 1

(Nyitókép: Kárpátalja.ma)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma