BL-elődöntő: jeges pályán nyert a Manchester City

A labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében, a párharc visszavágóján a Manchester City 2:0-ra legyőzte a Paris Saint-Germaint, így kettős győzelemmel, 4:1-es összesítéssel története során először bejutott a sorozat fináléjába. Pep Guardiola csapatának ellenfele a Real Madrid és a Chelsea párharcának győztese lesz.

A mérkőzés előtt óriási jégeső csapott le Manchesterre, ami nyomot hagyott a pályán, megnehezítve ezzel a játékosok feladatát. Ennek ellenére nagy elánnal kezdett a PSG, a kapujához szögezte a manchesteri csapatot, ennek pedig hamar meg is lett az eredménye, de Björn Kuipers hiába ítélt tizenegyest, a videobíró segítségével ezt visszavonta, mivel az ukrán válogatott Olekszandr Zincsenko egyértelműen a vállával, és nem a kezével ért a labdához egy bal oldali beadás után a tizenhatoson belül. Ezután kiegyenlítettebbé vált a játék, sőt a házigazda megszerezte a vezetést a 11. percben. Ederson kapus remek indítása után a saját térfeléről meglóduló Zincsenko lépett ki a bal szélen, majd beadását követően a második hullámban érkező De Bruyne lőtt. A belga klasszis próbálkozását követően blokkoltak a vendégek, de Mahrezhez került a labda, aki éles szögből a kapu jobb alsó sarkába lőtt (1:0).

A kapott gól után a PSG tovább támadott, és a 16. percben, Marquinhos fejese után a keresztlécről pattant kifelé a labda, majd egy labdaszerzés után Angel Di María lőtt kis híján az üres kapuba. Az első félidő folytatásában többet passzolt és többet is birtokolta a labdát a párizsi együttes, de a nagyobb helyzetek elmaradtak, a manchesteri védelem pedig áttörhetetlennek bizonyult. Az első félidő ráadásában kis híján növelte előnyét a City, ám Mahrez lövése után Keylor Navas védett, Bernardo Silva ismétlését követően pedig Presnel Kimpembe blokkolt. A második félidőre a jég és a hó eltűnt a pályáról, a PSG azonban nem tudta felpörgetni az iramot. A 63. percben a párizsiak számára érkezett a hideg zuhany: egy remek támadás végén, Phil Foden centerezése után Mahrez volt ismét eredményes, ezzel eldöntve a párharcot (2:0). A 69. percben emberhátrányba is került a PSG, miután Di María az oldalvonalon kívül lépett oda teljesen indokolatlanul Fernandinhónak. A találkozó 2:0-s hazai győzelemmel végződött, így a City története során először játszhat Bajnokok Ligája döntőt, miután 4:1-s összesítéssel léptek át a tavalyi döntős PSG csapatán, akik korábban a Barcelonát és a címvédő Bayern Münchent is búcsúztatták.

Bajnokok Ligája, elődöntő:

Manchester City – Paris Saint-Germain 2:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma