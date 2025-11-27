BL: Szoboszlaié az újabb vereséget elkönyvelő Liverpool 500. gólja

Szoboszlai Dominik gólja ellenére a Liverpool 4-1-re kikapott szerdán a vendég PSV Eindhoventől a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában.

A magyar válogatott csapatkapitánya mellett Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára a Vörösöknél, akik azonban hat perc után hátrányba kerültek a horvát Ivan Perisic büntetőjével.

Ezt követően a holland együttes végig alárendelt szerepben futballozott a szünetig, így nem volt váratlan az angolok egyenlítése, Szoboszlai egy kipattanót lőtt 11 méterről a kapuba. Ez a találat ráadásul hatalmas mérföldkő a Liverpool történetében, ugyanis ez volt a klub 500. gólja a legrangosabb európai kupasorozatban.

A második játékrészben sokkal kiegyenlítettebb küzdelem zajlott a pályán, de megint a befejezéseknél sokkal pontosabb PSV került előnybe, bő negyedórával a vége előtt pedig már 3-1-re vezetett.

Innen már nem tudott visszakapaszkodni az angol bajnok, sőt a hosszabbításban még súlyosabbá vált a kudarca.

A hazaiak mindkét magyar játékosa végigjátszotta a találkozót.

A Liverpool hullámvölgye egyre csak mélyül, ugyanis ez volt sorozatban a harmadik veresége, ráadásul mindannyiszor legalább három gólt kapott, illetve a legutóbbi 12 meccséből kilencet elvesztett.

Az ötödik fordulót követően már csak egyetlen százszázalékos klub maradt, ugyanis a két hibátlan gárda rangadóján az Arsenal 3-1-re verte a Bayern Münchent Londonban, míg az idén döntős Internazionale négy sikert követően hosszabbításban kapott góllal 2-1-re kikapott az Atlético Madrid vendégeként.

A címvédő Paris Saint-Germain viszont be tudta gyűjteni a három pontot, mert bár kétszer is hátrányban volt, végül hazai pályán – többek között a portugál Vitinha mesterhármasával – 5-3-ra felülmúlta az angol Tottenham Hotspurt.

A nap legjobb teljesítményét Kylian Mbappé nyújtotta, ugyanis a Real Madrid francia világbajnok csatára négyszer volt eredményes, vezérletével pedig a királyi gárda 4-3-ra győzött a görög Olimpiakosz otthonában.

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.

A döntőt Budapesten a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló:

Paris Saint-Germain (francia) – Tottenham Hotspur (angol) 5-3 (1-1)

gól: Vitinha (45., 53., 76., utóbbit 11-esből), Ruiz (59.), Pacho (65.), illetve Richarlison (35.), Kolo Muani (50., 72.)

piros lap: Hernandez (93., Paris Saint-Germain)

Liverpool (angol)-PSV Eindhoven (holland) 1-4 (1-1)

gól: Szoboszlai (16.), illetve Perisic (6., 11-esből), Til (56.), Driouech (73., 91.)

Arsenal (angol)-Bayern München (német) 3-1 (1-1)

gól: Timber (22.), Madueke (69.), Martinelli (76.), illetve Karl (32.)

Atlético Madrid (spanyol)-Internazionale (olasz) 2-1 (1-0)

gól: Alvarez (9.), Gimenez (93.), illetve Zielinski (54.)

Eintracht Frankfurt (német)-Atalanta (olasz) 0-3 (0-0)

gól: Lookman (60.), Ederson (62.), De Ketelaere (65.)

Sporting Lisboa (portugál)-Club Brugge (belga) 3-0 (2-0)

gól: Quenda (24.), Suarez (31.), Trincao (70.)

Olimpiakosz (görög)-Real Madrid (spanyol) 3-4 (1-3)

gól: Chiquinho (8.), Taremi (52.), el-Kaabi (81.), illetve Mbappé (22., 24., 29., 60.)

korábban:

FC Köbenhavn (dán)-Kairat Almati (kazah) 3-2 (1-0)

gól: Dadason (26.), Larsson (59., 11-esből), Robert (73.), illetve Szatpajev (81.), Bajbek (90.)

Pafosz (ciprusi)-AS Monaco (francia) 2-2 (1-2)

gól: Luiz (18.), Salisu (88., öngól), illetve Minamino (5.), Balogun (26.)

Forrás: MTI

Fotó: Liverpool FC