Cibla-gól, Fradi-bravúr és nyeretlen ukrán csapatok

Bravúrgyőzelmet aratott a Ferencvárosi TC együttese Hollandiában, a Twente vendégeként a labdarúgó Európa-liga 2. selejtezőkörében, a két kárpátaljaival felálló Dinamo Kijev pedig egygólos hátrányba került a PAOK csapata ellen. A Konferencia-ligában a kárpátaljai Cibla Flórián szépségdíjas góljával nyert a Debreceni VSC, így előnnyel utazhatnak a jereváni visszavágóra.

A Ferencvárosi TC a holland Twente vendégeként lépett pályára, ahol a vendéglátó hollandok számítottak esélyesebbnek. Ennek ellenére a magyar együttes kihasználva a hazai védők figyelmetlenségét, már a 14. percben megszerezte a vezetést Lenny Joseph révén. Bár a 38. percben egyenlítettek a hollandok, a második játékrészben pedig mindkét együttesnek akadtak nagy helyzetei, a vb-n is gólt szerző Joseph sokadik helyzetét követően másodszor is betalált, ezzel eldöntve a párharc első felvonását.

A Dinamo Kijev a görög PAOK csapatát fogadta a lengyelországi Lublin városában. A kijevieknél ezúttal is a munkácsi Ruszlan Nescseret állt a kapuban, de az ungvári Krisztian Bilovar is végig pályán volt a védelem közepén. A kék-fehérek már a 4. percben megszerezték a vezetést Brazsko révén, de a PAOK fordítani tudott, majd az 51. percben harmadik góljukat is megrúgták a görögök, amire csak egy kijevi válasz érkezett. A PAOK így egygólos előnnyel várhatja a hazai visszavágót.

A Debreceni VSC az örmény Pjunik Jerevánt fogadta a Nagyerdei Stadionban, ahol egyetlen gól döntötte el a találkozót: a kárpátaljai Cibla Flórián az 59. percben szépségdíjas gólt lőtt az örmények kapujába. A Loki előnye akár kétgólosra is nőhetett volna, de Cibla okos passzát követően Kocsisnak nem jött össze a pontos befejezés. A debreceniek bár előnnyel utazhatnak Jerevánba, de így is nehéz idegenbeli összecsapás vár rájuk.

A Polisszja Zsitomir a dán Köbenhavn csapatával találkozott Kassán, egy rendkívül fordulatos mérkőzésen, ahol a dánok szerezték meg a vezetést, de fordított az ukrán csapat. Ezt követően a dánok újra megszerezték a vezetést, a zsitomiri együttes pedig végül döntetlenre mentette a találkozót. Az LNZ Cserkaszi csapatárais kemény ellenfél várt a belga Gent személyében, az első találkozón a lengyelországi Plock városában gólnélküli döntetlent játszottak egymással a csapatok.

A Paksi FC a görög Panathinaikoszt látta vendégül. A párharc esélyese egyértelműen a görög együttes, amely a 41. percben Vas Gábor öngóljával jutott előnyhöz, amit az 55. percben dupláztak meg a vendégek. A 71. percben csereként pályára lépő veterán Böde Dániel lőtt okos gólt, de az egyenlítés nem jött össze a tolnaiaknak a görög „óriás” ellen.

Európa-liga, 2. selejtezőkör:

Dinamo Kijev–PAOK Szaloniki (görög) 2–3

Twente (holland)–Ferencvárosi TC 1–2

Konferencia-liga, 2. selejtezőkör:

Debreceni VSC–Pjunik Jereván (örmény) 1–0

Paksi FC–Panathinaikos (görög) 1–2

Polisszja Zsitomir–FC Köbenhavn (dán) 3–3

LNZ Cserkaszi–KAA Gent (belga) 0–0

(Nyitókép: fradi.hu/dvsc.hu)

Kopasz Gyula

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