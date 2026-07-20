FIFA-világranglista – Spanyolország az élen, megelőzte Argentínát

Az Európa- és immár világbajnoki címvédő spanyol válogatott egy helyet javítva az első helyre lépett előre a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, hétfőn nyilvánosságra hozott világranglistáján, melyen 39. maradt Magyarország.

A vb vasárnapi döntőjében hosszabbítás után győztes együttes a vb-címétől a New York-i fináléban megfosztott Argentínával cserélt helyet.

A spanyolok legutóbb 2025 szeptemberében kerültek a rangsor élére, és idén januárig őrizték meg a vezetésüket.

A bronzérmes angolokon a helyezést tekintve „nem segített”, hogy legyőzték a franciákat, mert előbbiek a negyedik helyen maradtak utóbbiak mögött.

A legjobb tíz között a nyolcaddöntős Brazília és a negyeddöntős Marokkó egy-egy helyet javított, mindezt a nyolcaddöntőben a későbbi aranyérmes spanyolokkal szemben búcsúzó Portugália kárára.

A nyolcadik és kilencedik helyen a vb-negyeddöntős Belgium és a 32 között búcsúzott Hollandia cserélt helyet egymással, a nyolcaddöntőben kiesett társrendező Mexikó négyet javítva a tizedik.

A negyeddöntős Norvégia 12 helyet javítva a 19., pozíciót foglalja el.

A magyar válogatott, amely nem játszott mérkőzést a legutóbbi ranglista közlése óta, megőrizte a 39. pozícióját.

Marco Rossi szövetségi kapitány csapata ősszel a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban szerepel majd, az ottani ellenfelek közül Ukrajna egy helyet visszacsúszva a 33., Észak-Írország a 70., Georgia pedig a 72. a rangsorban. Utóbbi két válogatott megőrizte a helyét.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):

1. (2.) Spanyolország 1995,88 pont

2. (1.) Argentína 1970,37

3. (3.) Franciaország 1948,97

4. (4.) Anglia 1922,83

5. (6.) Brazília 1804,92

6. (7.) Marokkó 1803,99

7. (5.) Portugália 1787,85

8. (9.) Belgium 1778,36

9. (8.) Hollandia 1775,54

10. (14.) Mexikó 1754,30

…33. (32.) Ukrajna 1549,29

…39. (39.) MAGYARORSZÁG 1506,39

…70. (70.) Észak-Írország 1365,30

…72. (72.) Georgia 1355,26

Forrás: MTI

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

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