Flamingófiókák keltek ki a Nyíregyházi Állatparkban

A Nyíregyházi Állatpark történetében először keltek ki flamingófiókák, a kolónia hat egyeddel gyarapodott, de a madarak még további tíz tojáson ülnek – tájékoztatta szerdán a Nyíregyházi Állatpark az MTI-t.

Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark oktatási- és közönségkapcsolati osztályvezetője közölte, a Madárvilág nevű óriásröpdében a chilei (Phoenicopterus chilensis) és rózsás flamingók (Phoenicopterus roseus) is sikeresen szaporodnak, ráadásul közös csapatban, hiszen a flamingófélék a természetben is hatalmas kolóniákban költenek.

Hozzátette, a szaporodás sikerének kulcsa az életmódjuk, a párok egyszerre kezdenek fészket építeni, tojást rakni és fiókát nevelni, így a kis flamingók szinte egy időben kelnek ki.

A frissen kikelt flamingófiókák egészen másképp néznek ki, mint rózsaszín tollazatú szüleik. Testüket puha, szürkésfehér pehely borítja, csőrük még egyenes, így eleinte nem képesek kiszűrni a vízből a táplálékot úgy, mint a kifejlett madarak. Az első hetekben a szülők egy különlegesen tápanyagdús váladékkal, az úgynevezett begytejjel táplálják őket. Csőrük csak később nyeri el jellegzetes formáját, amiben finom szűrőlemezek szűrik ki az apró rákokat, rovarlárvákat, puhatestűeket, algákat és más parányi vízi élőlényeket.

A flamingók jellegzetes rózsaszín tollazatát a karotinoidokban gazdag apró rákfélék alakítják ki.

Révészné Petró Zsuzsa jelezte, a Nyíregyházi Állatparkban a látogatók is megfigyelhetik flamingókat, illetve a jellegzetes, iszapból épített kúpszerű fészkeket is, amelyekben egy-egy tojást a tojó és a hím felváltva költ mintegy egy hónapon át.

Forrás: MTI

Borítókép: Nyíregyháza, 2026. július 15. A Nyíregyházi Állatpark új rózsásflamingó-fiókáinak (Phoenicopterus roseus) egyike 2026. július 15-én. MTI/Balázs Attila

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