Belga Nagydíj: Antonelli a pole pozícióban Spában
Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes világbajnoki összetettben élen álló olasz versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíj szombati időmérő edzését Spában, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
A 19 éves pilótának az idén és pályafutása során is ez a hatodik pole pozíciója.
Antonelli mögött Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett a második helyen, harmadikként pedig Lando Norris, a McLaren brit pilótája, utóbbinak viszont van egy tízhelyes büntetése.
Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén brit George Russell a negyedik idővel ért célba, így Norris visszasorolása miatt ő indulhat majd a harmadik pozícióból.
A Belga Nagydíj vasárnap közép-európai idő szerint 15 órakor kezdődik.
Forrás: MTI
Nyitókép: korábbi felvétel, Northfoto
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