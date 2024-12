Futsal: győzelemmel folytatta a Kárpátalja FC és a Kígyósi FC

A kilenc csapat részvételével zajló, negyedik alkalommal megrendezésre kerülő II. Rákóczi Ferenc futsalbajnokság hatodik játéknapján magabiztos győzelemmel folytatta a Kárpátalja FC, de a tavalyelőtti tornagyőztes Kígyósi FC is nyerni tudott. A bajnoki versengés a hátralévő fordulókra is nyílt maradt, a tabella első öt helyezett csapata közül még mindegyiknek megvan a reális esélye a dobogóra, illetve a kupagyőzelemre is többen pályázhatnak közülük.

Rendkívül szorosra sikeredett a Beregszászi FC és a Kígyósi FC csatája, amelyet végül a tavalyelőtti bajnoknak sikerült megnyernie egy góllal. Derceni Béláék ezzel a negyedik helyen állnak, és minden esélyük megvan a dobogós helyek valamelyikére, míg a beregszásziaknak sem kell még lemondaniuk az éremszerzésről, ők jelenleg az ötödik helyet foglalják el a tabellán.

A Beregvidék SC és a II. RF KMF csapatainak összecsapásán döntetlen született, amivel a Beregvidék SC nem lehet elégedett, mivel feljöhettek volna a második helyre, így viszont a harmadik pozícióból várhatják a folytatást. A főiskolások a hatodik helyen állnak, de még bőven javíthatnak helyezésükön.

A Kárpátalja FC kilencgólos győzelmet aratott a címvédő Tiszakeresztúri FC ellen, akik csak árnyékuk önmaguknak, és csupán a Magnumot előzik meg a tabellán. A Kárpátalja FC a bajnokság élére ugrott, de vesztett pontok tekintetében jobban áll náluk a második helyezett Határőrség FC, akik szabadnaposak voltak a 6. fordulóban.

A Magnum FC és a Beregvidék SC ifi mérkőzésén döntetlen született, így a fiatalok gárdája a hetedik, a Magnum együttese pedig az utolsó, kilencedik helyet foglalja el jelenleg.

A 6. forduló eredményei:

Beregszászi FC – Kígyósi FC 1–2

Beregvidék SC – II. RF KMF 1–1

Kárpátalja FC – Tiszakeresztúri FC 14–5

Magnum FC – Beregvidék SC ifi 2–2

Határőrség FC – szabadnapos

Az előző (5.) forduló eredményei:

Beregszászi FC – Beregvidék SC ifi 2–4

Magnum FC – Kárpátalja FC 5–8

Tiszakeresztúri FC – Beregvidék SC 3–4

II. RF KMF – Határőrség FC 3–4

A bajnokság állása:

Hely: Csapat Mérk. Győz. Dönt. Ver. Gólkül. Pont 1. Kárpátalja FC 6 4 2 0 55-27 14 2. Határőrség FC 5 4 0 1 23-24 13 3. Beregvidék SC 6 3 2 1 22-19 11 4. Kígyósi FC 5 3 1 1 20-15 10 5. Beregszászi FC 5 2 1 2 21-15 7 6. II. RF KMF 5 1 2 2 12-10 5 7. Beregvidék SC ifi 5 1 1 3 8-18 4 8. Tiszakeresztúri FC 6 1 0 5 18-40 3 9. Magnum FC 5 0 1 4 18-29 1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma