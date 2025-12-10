Futsal: kikaptak az egyetemisták, élre állt a Rendőrség

Elszenvedte első vereségét a Rákóczi-egyetem csapata a címvédő Határőrök ellen, akik ezzel egy pontra megközelítették riválisukat a II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság tabelláján. A legutóbbi négy mérkőzésén huszonkilenc gólt szerző Rendőrség csapata ismét magabiztos győzelmet aratott, ezzel az élre ugrottak jobb gólkülönbségüknek köszönhetően, de a negyedik helyezett Magnum is csupán két ponttal van lemaradva az éllovasoktól.

A II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság hatodik játéknapján minimális vereséget szenvedett a Rákóczi-egyetem együttese, amely a Határőrök ellen maradt alul egy rendkívül kiélezett mérkőzésen. A Beregvidék gólzáporos találkozón aratott háromgólos győzelmet Tiszakeresztúr ellen, ezzel megelőzték a tabellán az élmezőnyhöz tartozó Magnum ellen döntetlent elérő Kígyós gárdáját.

A Beregvidék fiataljai, miután kétszer is rendkívül szoros, kiélezett találkozón szenvedtek el egygólos vereséget, ezúttal megszerezték első pontjukat. A Beregvidék ifi Beregszász csapata ellen játszott döntetlent. A Rendőrség együttese ismét kiemelkedően teljesített, a pénteki játéknapon Dobrony gárdáját győzték le négy góllal.

A hatodik fordulót követően még szorosabbá vált az élmezőny, és továbbra is négy csapat van harcban a végső győzelemért, de szinte mindegyik csapattal számolni kell a folytatásban. A dobogóért folytatott küzdelembe még az 5–6. helyen álló együttesek is beleszólhatnak.

Az 6. forduló eredményei:

Beregvidék ifi – Beregszász 3–3

Rendőrség – Dobrony 7–3

Magnum – Kígyós 3–3

Beregvidék – Tiszakeresztúr 7–4

Határőrök – II. RFKME 4–3

A bajnokság állása:

1. Rendőrség 15 pont (36–14), 2. II. RFKME 15 pont (29–11), 3. Határőrök 14 pont (25–9), 4. Magnum 13 pont (34–19), 5. Beregvidék 9 pont (25–17), 6. Kígyós 9 pont (16–17), 7. Tiszakeresztúr 4 pont (16–27), 8. Dobrony 3 pont (15–33), 9. Beregszász 2 pont (9–20), 10. Beregvidék SC ifi 1 pont (15–41).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: kme.org.ua