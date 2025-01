Futsal NB III: győzelemmel kezdte az évet a Csenger Futsal Beregvidék

A magyar teremlabdarúgó (futsal) bajnokság harmadosztályában szereplő, kárpátaljai labdarúgókból álló Csenger Futsal Beregvidék, amely a tabella éléről várta az új esztendőt, a hatodik helyen álló Demecser ellen kezdte a 2025-ös évet. A Lőrincz Zsolt által irányított Bereg-vidékiek célja egyértelműen a címvédés, az újabb NB III-as bajnoki cím megszerzése. A kárpátaljaiak egy lépéssel közelebb kerültek ehhez, mivel negyedik győzelmüket is megszerezték.

A legutóbbi fordulóban is kiváló eredményt értek el a kárpátaljaiak egy erős ellenfél otthonában. A Csenger Futsal Beregvidék igencsak megfogyatkozva érkezett Hajdúnánásra, mégis hatalmasat játszva sikerült óriási kiütéses győzelmet aratni és megszerezni a három pontot. Dávid Róbertet, Orosz Flóriánt, Nagy Miklóst és Orosz Ferencet is nélkülözniük kellett, de kiválóan mutatkozott be egykori nevelőegyesületénél Orosz Rudolf és Henkel Bence, utóbbi góllal debütált. A mérkőzés embere egyértelműen Jónás Gergely volt, aki öt góllal vette ki részét a győzelemből. Ezen kívül Péter György duplázott, de Barta Ferenc is betalált, a végeredmény pedig 3–9 lett a Beregvidék javára. Ezúttal is inkább a második félidőben nyomta meg Lőrincz Zsolt legénysége, mivel a félidőben még csak egygólos volt az előnyük (2–3).

Négy fordulót követően százszázalékos mérleggel vezette a tabellát a három mérkőzést játszó Csenger Futsal Beregvidék, míg aktuális ellenfelük, a Demecseri Kinizsi a hatodik pozíciót foglalta el.

Ezúttal Péter György játékos-edző nélkül lépett pályára a Beregvidék, de Balogh Alex duplájával és Jónás Gergely találatával 3–2-es vezetéssel mehettek pihenőre Lőrincz Zsolt tanítványai. A második félidőben bár egyenlíteni tudtak a vendégek, de a Beregvidék három perc alatt három gólt vágott, és eldöntötte a három pont sorsát. Döntetlen állásnál Antal Roland talált be, majd Jónás Gergely szerezte meg második illetve harmadik gólját a mérkőzésen. A végeredményt tekintve sima, háromgólos Beregvidék-siker született a találkozón, ezzel továbbra is őrzik vezető helyüket a tabellán Antal Rolandék. A következő fordulóban a szintén hibátlan mérleggel rendelkező DEAC otthonába látogat Lőrincz Zsolt legénysége.

Férfi Futsal NB III., 5. forduló:

Csenger Futsal Beregvidék – Demecseri Kinizsi SE 6–3

Korábbi eredmények:

Leon SE – Csenger Futsal Beregvidék 4–12

Csenger Futsal Beregvidék – Gyulaházai Futsal 5–3

Flamingo-Pelles Házak (Hajdúnánás) – Csenger Futsal Beregvidék 3–9

A bajnokság állása: 1. Csenger Futsal Beregvidék 12 pont (32–13), 2. Flamingo-Pelles Házak (Hajdúnánás) 10 pont, 3. DEAC (Debrecen) 9 pont, 4. Gyulaházai Futsal 6 pont, 5. Nyírbátori SC 6 pont, 6. Demecseri Kinizsi SE 3 pont, 7. Napkor SE 3 pont, 8. Balmazújvárosi FC 1 pont, 9. Leon SE 0 pont.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma