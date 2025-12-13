Futsal: rangadót nyertek az egyetemisták és a Határőrök

Rangadót nyert a Rákóczi-egyetem csapata a dobogós helyért küzdő Magnum együttese ellen, ezzel visszavette a vezetést a II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság tabelláján. Az előző játéknapot követően listavezető Rendőrség csapata nem sokáig állt az élen, mivel rendkívül szoros és kiélezett csatában egy góllal alulmaradtak a címvédő Határőrök ellen, akik így feljöttek a második helyre és megelőzték a két helyet visszacsúszó riválisukat.

A Rákóczi-egyetem csapata is rangadót játszott, mégpedig az eddig kitűnően teljesítő Magnum együttese ellen. Az egyetemisták nem sok esélyt adtak riválisuknak, és háromgólos sikert arattak, amivel visszavették előző héten elveszített éllovas pozíciójukat.

A Beregvidék fiataljai, miután múlt héten megszerezték első pontjukat, háromgólos vereséget szenvedtek Tiszakeresztúr csapatától. A Bereg-vidéki rangadón Kígyós nagy csatában aratott egygólos sikert Beregszász ellen, ezzel Derceni Béla együttese feljött a tabella ötödik helyére, megelőzve a ₋ meglepetésre a dobronyiaktól vereséget szenvedő ₋ Beregvidéket.

A hetedik fordulót követően még mindig rendkívül szoros az élmezőny, és továbbra is három csapat van harcban a végső győzelemért, de a dobogóért folytatott küzdelembe még a 4–5. helyen álló együttesek is beleszólhatnak. Az fennmaradó két fordulóban az egyetemisták Beregszász, majd Kígyós csapatával mérkőznek meg, és ha sikerrel veszik mindkét akadályt, biztosan ők lesznek az idei bajnokok. A Határőrök előbb a Beregvidék együttesével, majd az utolsó fordulóban Tiszakeresztúrral mérkőznek meg, a Rendőrség pedig a Magnum elleni rangadót követően Beregszász ellen zárja a sorozatot.

A 7. forduló eredményei:

Beregvidék ifi – Tiszakeresztúr 2–5

Beregszász – Kigyós 2–3

Magnum – II.RFKME 2–5

Rendőrség – Határőrök 2–3

Beregvidék – Dobrony 2–3

A bajnokság állása:

1. II. RFKME 18 pont (34–13), 2. Határőrök 17 pont (28–11), 3. Rendőrség 15 pont (38–17), 4. Magnum 13 pont (36–24), 5. Kígyós 12 pont (19–19), 6. Beregvidék 9 pont (27–20), 7. Tiszakeresztúr 7 pont (21–29), 8. Dobrony 6 pont (18–35), 9. Beregszász 2 pont (11–23), 10. Beregvidék SC ifi 1 pont (17–46).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: kme.org.ua