Hajszálra a feljutástól az Ungvári FC

Zsinórban negyedik győzelmét aratta az Ungvári FC csapata, mely 2021-ben az összes hazai mérkőzésén nyerni tudott az ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. A 23. fordulóban a Rubikon Kijevet gyűrte le 2:1-re Volodimir Vaszjutik együttese, ezzel az Ung-partiak továbbra is vezetik a harmadosztály A csoportjának tabelláját, és egyre közelebb kerültek a feljutáshoz.

Az Ungvári FC az első helyről várta a 23. fordulót, a Rubikon pedig a tabella hátsó régiójából, a tizenegyedik helyről. Az Avangard Stadion 2021-ben eddig még bevehetetlennek bizonyult – persze csak az Ungvári FC otthonaként, mivel a Minaji FC-nek nem sok jó emléke lehet a tavaszi szezonról – és Pukánics Adrián 37. percben szerzett gólja után úgy tűnt, ezúttal is megőrzi hibátlan hazai mérlegét a megyeszékhelyi gárda. A csapatkapitány közelről talált a vendégek kapujába, miután Oleg Visnevszkij megpattanó lövése hozzá került (1:0). Egygólos ungvári vezetéssel mehettek szünetre a csapatok. A második játékrészben ismét a hazaiak örülhettek, miután Visnevszkij a védők gyűrűjéből is meg tudta szerezni csapata második találatát (2:0). A támadó ezután kétszer is eldönthette volna a mérkőzést, de mindkétszer hiányzott a pontos befejezés. A találkozó 88. percében a vendégek egy szabadrúgás után Kabanyuk tíz méterről szerzett góljával szépíteni tudtak, de a három pont sorsán ez már nem változtatott (2:1).

Az Ungvári FC újabb győzelmével már 50 pontos, és egyre közelebb került a másodosztályba való feljutáshoz. A tabella második helyén a 48 pontos Pogyillja Hmelnickij áll, a harmadik pedig a kárpátaljai együttes soron következő ellenfele, az Epicenter Dunajivci, akik 44 ponttal követik az éllovasokat, de egy meccsel kevesebbet játszottak riválisaiknál. A Vinnicjában döntetlent játszó Kárpáti Halics úgy tűnik kiszállt a feljutásért folytatott harcból, így erre már csak az első három helyezettnek van esélye. A következő fordulóban tehát a Dunajivci vendégei lesznek Pukánicsék, majd az utolsó két játéknapon a két sereghajtóval, a Voliny-2 Luckkal és a szebb napokat is megélt Kárpáti Lvivvel találkoznak. Az Ungvári FC mellett szólhat az idegenbeli találkozón, hogy a Dunajivcinek három napon belül kétszer is pályára kell lépnie, mivel a 15. fordulóból elhalasztott mérkőzésen az FK Csernyihivvel mérkőzik meg a csapat.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 23. forduló:

Ungvári FC – Rubikon Kijev 2:1

Niva Vinnicja – Kárpáti Halics 1:1

Pogyillja Hmelnickij – FK Csernyihiv 1:0

Bukovina Csernyivci – Epicenter Dunajivci 0:1

Dinaz Visgorod – Kárpáti Lviv 3:0

Obolony-2 Kijev – Voliny-2 Luck 2:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma