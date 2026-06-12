Hivatalos: Karavajev a Dinamótól a Sahtarhoz igazolt

Olekszandr Karavajev hivatalosan is a Sahtar Donyeck játékosa lett – közölte a klub sajtószolgálata.

A 34 éves védő szabadon igazolhatóként csatlakozott az együtteshez. A felek két évre szóló szerződést kötöttek, amely 2028. június 30-ig érvényes.

A Sahtar közleményében felidézte, hogy Karavajev pályafutása is a klub akadémiáján indult: 2005 és 2011 között a Sahtar utánpótlás- és ifjúsági csapataiban szerepelt.

Később megfordult a Szevasztopol, a Zorja Luhanszk és a török Fenerbahçe csapataiban is. 2019-ben a Dinamo Kijev játékosa lett, ahol az előző szezon végéig szerepelt.

A játékos 2015-ben mutatkozott be az ukrán válogatottban, amelyben eddig 50 mérkőzésen lépett pályára, három gólt szerzett és 13 gólpasszt adott.

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