Holland Nagydíj: Norris volt a leggyorsabb a második szabadedzésen

A McLarennel versenyző brit Lando Norris volt a leggyorsabb a Forma-1-es Holland Nagydíj pénteki második szabadedzésén.

A világbajnoki pontversenyben második pilóta mögött a kétszeres vb-győztes spanyol Fernando Alonso érte el a második legjobb köridőt Aston Martinnal, míg a harmadik helyen Norris csapattársa, a vb-éllovas ausztrál Oscar Piastri zárt.

A szemerkélő esőben rajtolt gyakorlás tizedik percében a kanadai Lance Stroll összetörte Aston Martinja teljes jobb oldalát, amikor nekicsapódott a betonfalnak.

Az edzés a takarítás miatti mintegy tízperces kényszerszünet után folytatódott,

nem sokkal később pedig műszaki hibából adódóan Isack Hadjarnak is ki kellett szállnia az RB-vel.

Az utolsó húsz percben újabb piros zászló következett: ezúttal Alexander Albon (Williams) fékezte el magát a célegyenes végén. Mivel a kavicságyban ragadt, illetve össze is törte autóját, ő sem tudta folytatni. Mindeközben a boxutcában Piastri és a brit George Russell (Mercedes) is összekoccant, de mindketten folytatni tudták a szabadedzést.

A Forma-1-es programban szombaton a harmadik szabadedzést, majd az időmérőt rendezik meg Zandvoortban.

Eredmények, 2. szabadedzés (az élcsoport):

1. Lando Norris (brit, McLaren) 1:09.890 perc

2. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:09.977

3. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:09.979

4. George Russell (brit, Mercedes) 1:10.274

5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:10.478

6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:10.738

korábban, 1. szabadedzés (az élcsoport):

1. Norris 1:10.278 perc

2. Piastri 1:10.570

3. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:10.779

4. Alonso 1:10.841

5. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:11.171

6. Verstappen 1:11.218

A további program:

szombat:

3. szabadedzés 11.30

időmérő edzés 15.00

vasárnap:

futam 15.00

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, MTI/Czeglédi Zsolt