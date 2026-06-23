Horvátország is F1-es nagydíjat akar

Horvátország is feliratkozott az F1-es versenyre hajtó országok listájára: az ország környezetvédelmi minisztériuma jóváhagyta egy új pálya építését, amit a kormány stratégiai jelentőségű beruházásnak minősített. A pályatervezésben egy korábbi bajnok is érintett.

Köszönhetően annak, hogy az előző évtizedben folyamatosan nőtt az F1 népszerűsége, egyre több helyszín jelentkezett be a versenyrendezésre: vannak, akik csatlakozni szeretnének a királykategóriához, és vannak, akik a visszatérést veszik célba.

A legújabb jelentkező Horvátország, ahol a Croatia Ring nevű versenypálya nemrég megkapta az építéshez szükséges engedélyeket a környezetvédelmi minisztériumtól, a kormány pedig ezt követően stratégiai jelentőségű nemzeti beruházásnak minősítette a projektet, az esetleges futamrendezéstől ugyanis komoly gazdasági előnyöket remél.

A pálya Szuin térségében épülne, több mint egyórás autóútnyira a főváros, Zágráb nemzetközi repülőterétől. Az előző évek trendjeitől eltérően nem városi környezetbe álmodott pálya vonalvezetésének kialakításában egy korábbi világbajnok is rész vesz.

A projekten dolgozó szakemberek Jacques Villeneuve-öt kérték fel, hogy tanácsadóként segítse a pályatervezést. Abban bíznak, hogy az 1997-es bajnok sokrétű versenyzői tapasztalatának (az F1-en kívül számos szakágban próbára tette a tudását az amerikai szériáktól egészen Le Mans-ig) köszönhetően egy „technikás, kihívást jelentő” aszfaltcsík megtervezéséhez járulhat hozzá.

Úgy tűnik tehát, a horvátok komolyan veszik a projektet, jó kérdés azonban, mikor nyílhat lehetőség az első nagydíj megrendezésére, hiszen az elmúlt években valóban számos ország jelentkezett még be. Futamot rendezne Thaiföld, a visszatérért küzd Dél-Korea, India, Dél-Afrika és Argentína is.

Ami a helyeket illeti, az F1 vezetői a csapatok támogatásával 24 fordulónál húzták meg a határt és bár Imola tavaly búcsúzott, Hollandia pedig idén fog, Törökország és Portugália már bejelentette a visszatérést. Megoldást jelenthet a rotációs rendszer, amit a jövőben kibővítenének. Ebben eddig Barcelona és Spa érdekelt, ezek a pályák a következő években egymást váltják.

A Croatia Ringet a kivitelezők 2027 végéig szeretnék felépíteni, a tervezést a számos F1-es pályán dolgozó Hermann and Carsten Tilke irányítja. A tervek szerint az 50 hektáros területen a pálya egy „motorsport és szabadidő komplexum” része lehet.

Forrás: m4sport.hu/Fotó: XPB

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