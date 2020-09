Ismét négyet kaptak a horvátok, Ronaldo újabb rekord közelében

A labdarúgó Nemzetek Ligája 2. fordulójában az A-divízióban szereplő francia, belga és portugál válogatott is győzelmet aratott. Cristiano Ronaldo a svédek elleni duplájával immár százegy gólos a válogatottban, megelőzve a legendás Puskás Ferencet.

A horvát válogatottnak Franciaországban kellett volna javítania a csúfos portugáliai vereségét követően (4:1), ami sokáig úgy nézett ki, sikerül is a Modricot és Rakiticet nélkülöző világbajnoki ezüstérmesnek. A vendégek a mérkőzés 17. percében jutottak vezetéshez, amikor a Zenit Szentpétervár védője, Lovren talált be a francia kapuba. A horvátok negyven percig irányították a mérkőzést, de egy gyönyörű francia összjáték után Griezmann egyenlített a 43. percben, majd három perccel később Martial találta el a kapufát, ami után Livakovicra pattant a labda, róla pedig a hálóba. Az 55. percben a csereként beállt Brekalo még egyenlíteni tudott, de Upamecano 65. percben szerzett fejes gólja (3:2) és Giroud 77. percben értékesített büntetője után kialakult a 4:2-es végeredmény. A franciák, akárcsak a világbajnoki döntőben, most is 4:2-re győzték le a horvát csapatot, bár ezúttal jóval nehezebb dolga volt a világbajnoknak.

Portugália a 44. percben emberelőnybe került a svédek ellen, mivel Svensson megkapta második sárgáját a mérkőzésen. Két perccel később az előző találkozót méhcsípés miatt kihagyó Cristiano Ronaldo megszerezte csapata számára a vezetést és saját maga századik válogatott gólját. A 72. percben a portugál klasszis százegyedik találatát is megrúgta, így már csak nyolc góllal van lemaradva a csúcstartó iráni Ali Daeitől. A mérkőzésen több gól már nem született, a portugálok 2:0-ra legyőzték a svédeket.

A 3. csoportban a portugálok és a franciák egyaránt hatpontosak, a horvátok és a svédek pedig két forduló után nulla ponttal szerénykednek.

A 2. csoportban a belgák, miután a 10. percben hátrányba kerültek, kiütötték Izlandot. Fridjonsson góljára a 13. percben Witsel, a 17.-ben pedig Batshuayi válaszolt. Az 50. percben Mertens is eredményes volt, majd a 69. percben Batshuayi duplázott. Az 5:1-es végeredményt Doku állította be a 79. percben. A másik mérkőzésen Dánia és Anglia nem bírtak egymással, gólnélküli döntetlen született Koppenhágában a két csapat összecsapásán. A csoportot a hatpontos belgák vezetik a négy pontot gyűjtő Anglia előtt, a dánoknak egy pontja van, Izland pedig még pont nélkül áll a tabella utolsó helyén.

Nemzetek Ligája, A-divízió:

2. csoport:

Belgium–Izland 5:1

Dánia–Anglia 0:0

3. csoport:

Franciaország–Horvátország 4:2

Svédország–Portugália 0:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma