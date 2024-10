Ismét továbbképzésen vettek részt a 20 Genius Kézilabda Tehetségpont edzői

2022 nyarán a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és a Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai Központjával együttműködve, a Magyar Kormány támogatásával Kézilabda Tehetségpontokat hozott létre teljes kárpátaljai lefedettséggel. A program célja: a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, versenylehetőség biztosítása, valamint visszahozni a kézilabda régi hírnevét régiónkban.

A 2024–2025-ös tanév 719 fővel, 61 csapattal indult, jelenleg 587 gyermekkel, 58 csoportban zajlanak az edzések.

S.sz. Kézilabda Tehetségpont neve Tanulók száma Oktatók száma Oktató neve 1. Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont 14 1 Marina Erik 2. Benei Kézilabda Tehetségpont 12 1 Nádel Valerij 3. Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8-9) 9 1 Kaszonyi Katalin 4. Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10-U11, U12-13, U14) 45 2 Kaszonyi Katalin, Soszták Szergej 5. Csepei Kézilabda Tehetségpont 45 1 Iszák Anatolij 6. Feketeardói Kézilabda Tehetségpont 61 1 Grigorovics Igor 7. Gáti Kézilabda Tehetségpont 9 1 Kozub Gergely 8. Huszti Kéilabda Tehetségpont 53 3 Seregi Jenő, Perec Jároszláva, Kondrás Viktória 9. Beregszászi 3. sz.Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15,U16, U17+) 13 1 Orbán Irén, Medve Maxim 10. Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont 25 1 Gál Dezső 11. Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont 20 1 Ladányi Zsolt 12. Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont 17 2 Bíró Béla, Géczi-Terencsuk Natália 13. Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont 24 1 Szanyi-Szabó János 14. Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont 25 1 Oláh Ildikó 15. Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont 32 2 Korpos Sándor, Gáspár Károly 16. Sislóci Kézilabda Tehetségpont 18 1 Peleskó Artúr 17. Técsői Kézilabda Tehetségpont 48 2 Szenek Zoltán, Számárszki Román 18. Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont 81 2 Szilágyi Zoltán, Borgató Szilvia 19. Vári Kézilabda Tehetségpont 6 1 Vass Béla 20. Viski Kézilabda Tehetségpont 30 1 Munkácsi Inga Összesen 587 27

Ahhoz, hogy az ifjú kézilabdatehetségek minél magasabb színvonalú edzéseken vegyenek részt, a Tehetségpontok edzői rendszeresen járnak továbbképzésekre.

2024. október 19–20-án a Főiskola bázisán a 20 Kézilabda Tehetségpont testnevelői továbbképzésre jöttek össze, ahol elméleti és gyakorlati foglalkozásokra került sor, amelyet elismert szakemberek tartottak:

Gyömörey István – a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás-szakágvezetője;

Rácz Sándor – a Magyar Kézilabda Szövetség szakfelügyelője, mentora;

Varga József – a Hajdúnánás Sportklub szakmai vezetője, EHF (European Handball Federation– Európai Kézilabda-szövetség) mesteredzője, az MKSZ Képzőközpont edzője;

Martinovics Ferenc – a Debreceni Sportiskola erőnléti edzője;

A továbbképzés hivatalos megnyitóját október 19-én megtisztelte jelenlétével Orosz Ildikó – a Főiskola és a KMPSZ elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője.

A program 2024. október 19-én szombat reggel kezdődött a Genius Kupa és a regionális versenyek megbeszélésével. A nyitót követően beszámolóval folytatódott a nap a megvalósult hajdúnánási és adai versenyek tapasztalatairól, amelyet Borgató Szilvia, Kaszonyi Katalin és Soszták Szergej edzők osztottak meg. Az edzők így betekintést nyerhettek a részt vett csapatok tapasztalataiba és tanulhattak azokból.

2024. október 19-én Gyömörey István, iskolai programvezető előadásában az MKSZ utánpótlás képzésének és versenyeztetésének tapasztalatait ismertette, ezt követően a gyakorlati képzés került előtérbe. Varga József vezetésével a résztvevők a védekezési alaptechnikákkal foglalkoztak, amelyet Kaszonyi Katalin, a Beregszászi GENIUS Kézilabda Tehetségpont edzőjének U12-es korosztályú lánycsapata demonstrált a Főiskola sportcsarnokban.

Szombat késő délután Martinovics Ferenc gyorsaságfejlesztési és döntési helyzetek kialakítását célzó gyakorlatot tartott az U12-es lánycsapattal oktatási célzattal az edzők számára.

17:30-tól Rácz Sándor vezetésével a GENIUS-edzők számára a döntési képességek fejlesztésére koncentráló, labdás gyakorlatokkal folytatódott a nap, amely után Gyömörey István kézilabdaedzést tartott 19:00 óráig.

2024. október 20-án Varga József az egymás melletti védők közös tevékenységéről tartott gyakorlatot. Majd Rácz Sándor a támadás technikai gyakorlatait mutatta be különös tekintettel a kapuralövésre és cselezésre. A foglalkozások Soszták Szergej Beregszászi GENIUS Kézilabda Tehetségpont U14-es korosztályú csapata demonstrálásával valósultak meg.

Vasárnap délután képességfejlesztés – erőfejlesztés eszközök nélkül egyéni és páros feladatok gyakorlat zajlott Martinovics Ferenc vezetésével.

A hétvégi workshop nemcsak a szakmai fejlődést segítette, hanem lehetőséget biztosított a közösség építésére is. A két napos képzésen részt vett Lenovics Rosztiszláv, az Ukrán Nemzeti Strandkézilabda válogatottjának edzője is. A résztvevők nemcsak új technikákat tanultak, hanem értékes kapcsolatokat is ápoltak a régió más edzőivel.

A 20 GENIUS Kézilabda Tehetségpontban sikeresen zajlanak az edzések. A 27 oktató összesen 587 diákkal foglalkozik, 58 csoportban és 7 korkategóriában. A fiatal kézilabdázók gőzerővel készülnek az Ung-, Ugocsa-Máramaros-vidéki Regionális bajnokságra (ami november 16-án valósul meg), valamint a II. Genius Kupára, ami december 7-én zajlik majd a Főiskola Egészségügyi és Sportcentrumában.

Sikereink ebben a félévben:

Augusztus 22–24. között a délvidéki Ada városában került megrendezésre a Határok Nélkül Kézilabda és Kulturális fesztivál. A tornán az U14-es korosztályban 8 lánycsapat – Ada, Beregszász, Dunaszerdahely, Ferencvárosi Torna Club, Hajdúnánás, Nagykanizsa, Partium, Székelyudvarhely – és 4 fiúcsapat: Ada, Dabas, a Ferencvárosi Torna Club és Székelyudvarhely mérkőzött meg. A Beregszászi Genius Kézilabda csapat Kaszonyi Katalin és Borgató Szilvia vezetésével a verseny során barátságos mérkőzéseken vett részt és kiválóan teljesített. 2024. augusztus 23-án az Ada B csapatával játszott, ahol magabiztos 18:6-os győzelmet aratott. 2024. augusztus 24-én a délvidéki Nagykanizsa ellen mérkőztek meg, azonban ez a találkozó vereséggel zárult a kárpátaljai csapat számára.

2024. augusztus 25-én került megrendezésre a Hajdú Kézilabda Utánpótlás Torna. A tornán az U12-es korosztály fiúcsapatai mérték össze tudásukat. A torna szervezője a Hajdú-Bihar Vármegyei Kézilabda Szövetség volt. A versenyen hat csapat indult: a Balmazújvárosi Kézilabda Klub, a Beregszász Genius Kézilabda csapat, a Debreceni Sportiskola, a Hajdúnánás Sport Klub, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. csapata és a Sütőkézi Suli. A csoportmérkőzéseken a Beregszászi csapat kiváló teljesítményt nyújtott. Az első összecsapást a Debreceni Sportiskola ellen nyerték 24:12 arányban. A Sütőkézi Suli elleni mérkőzés izgalmas csatát hozott: az első félidő döntetlennel zárult (7:7), de a második félidőben a Beregszásziak két góllal felülkerekedtek, és 15:13-as győzelmet arattak. Ezzel a két sikerrel a beregszásziak a döntőbe jutottak, ahol a hazai Hajdúnánás csapata ellen léptek pályára. A döntőt 26:10-re nyerték megszerezve ezzel az első helyet.

2024. október 9-én, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének bázisán valósult meg a Bereg-vidéki regionális bajnokság. A kézilabda tehetséggondozás Bereg-vidéken öt településen – Beregszászon, Benében, Mezőváriban, Nagyberegen, Gáton – működik, ahová összesen 147 fő jelentkezett. A bajnokságra 7 csapat és 91 fiatal sportoló jelentkezett, 4 Tehetségpontból (Beregszász 2 sz. Tehetségpont, Beregszászi 3 sz. Tehetségpont, Benei Tehetségpont, Nagyberegi Tehetségpont). A bajnokságon összesen három U12-13-as korosztályú csapat vett részt 32 fővel, 6 játékos 1 kapus felállásban, 2×15 perces körmérkőzésekkel.

A bajnokság eredménye:

hely: Beregszász hely: Benei Bajnokok hely: Nagyberegi Vadmacskák

2024. október 12-én, Técsőn került megrendezésre az U12–13-as korosztály megyei kézilabda bajnokság első fordulója a lány csapatok számára. A tornán két csapat vett részt Ungvárról, valamint csapatok Volócról, Aknaszlatináról, Beregszászból és Técsőről. A Técsői Genius Kézilabda Tehetségpont csapata Számárszkij Román vezetésével Ungvár ellen játszott, ahol 21:9-es győzelmet aratott, majd Volóc ellen léptek pályára, és 20:7-es eredménnyel zárták a mérkőzést. A Beregszászi Genius Kézilabda Tehetségpont csapata Kaszonyi Katalin vezetésével megmérettetett először Aknaszlatinával, ahol 26:7-es győzelmet aratott, majd Ungvár ellen 18:1-re győzött.

2024. október 16-án a Beregszászi 2. sz. GENIUS Kézilabda Tehetségpont fiatal kézilabdázóihoz ellátogatott Hanna Suikalo, az ukrán kézilabda válogatott híres játékosa, aki 2004-ben, az Athéni olimpián bronzérmet szerzett csapatával. A találkozó különlegességét tovább fokozta, hogy Hanna magával hozta az olimpiai bronzérmét, amit a gyerekek nagy lelkesedéssel és csodálattal szemléltek. Az edzésen Hanna Suikalo nemcsak a sportolói pályafutásáról és az olimpiai élményeiről mesélt a fiataloknak, hanem igyekezett átadni néhány olyan technikai fogást is, amit a gyerekek a mérkőzéseken hasznosíthatnak. Tapasztalatából merítve mutatott be különböző játékhelyzeteket, és megosztotta azokat a profi módszereket, amelyeket ő is alkalmazott a pályafutása során. A foglalkozás során nagy hangsúlyt fektetett a technikai fejlődésre és a helyes mozdulatok begyakorlására. Hanna hangsúlyozta, hogy a sikeres felkészülés és a kitartó munka elengedhetetlen a versenyeken való eredményes szerepléshez.

2024. október 16–17. között a Técsői GENIUS Kézilabda Tehetségpont lány csapata az U10–11-es korosztályban részt vett a Zsidacsi országos kézilabda kupán Lemberg megyében Számárszkij Román edző vezetésével. 2024. október 16-án a lányok először a házigazda, Zsidacs csapatával mérkőztek meg, ahol 15:13 arányban diadalmaskodtak. Ezt követően a Kamjanka-Buzka csapata ellen léptek pályára, ahol szintén fölényesen, 26:17-re nyertek. 2024. október 17-én a Novojavorivszk csapata ellen küdöttek, ahol szoros mérkőzésen 23:22-es győzelmet arattak. A három győzelem után a csapat bejutott a döntőbe, ahol a Horodenka csapatával nézett szembe. A 19:19-es döntetlent követően hétméteres büntetőkkel dőlt el a kupa sorsa: Számárszkij Román csapata 23:22-es eredménnyel megnyerte a tornát.

Gratulálunk a csapatainknak a kiváló eredményhez!

A közeljövő eseményei:

2024. november 16-án valósul meg a Nagydobronyi Líceum bázisán az Ung-vidéki Regionális bajnokság. A bajnokságra 5 csapat és 52 fiatal sportoló jelentkezett, 4 Tehetségpontból (Nagydobronyi Tehetségpont, Kisdobronyi Tehetségpont, Kisgejőci Tehetségpont, Sislóci Tehetségpont). A bajnokságon összesen három U12-13-as korosztályú csapat 5 játékos 1 kapus felállásban 2×15 perces mérkőzésekkel és kettő U16-18-as korosztályú csapat 6 játékos 1 kapus felállásban 2×20 perces mérkőzésekkel vesz részt.

2024. november 16-án valósul meg a Feketeardói Líceum bázisán az Ugocsa-Máramaros-vidéki bajnokság. A bajnokságra 23 csapat és 235 fiatal sportoló jelentkezett, 5 Tehetségpontból (Tiszabökényi Tehetségpont, Feketeardói Tehetségpont, Técsői Tehetségpont, Huszti Tehetségpont, Aknaszlatinai Tehetségpont). A bajnokságon összesen hét U10-11-as korosztályú csapat 5 játékos 1 kapus felállásban 2×8 perces mérkőzésekkel, hét U12-13-as korosztályú csapat 5 játékos 1 kapus felállásban 2×8 perces, öt U14-15-ös korosztályú csapat 5 játékos 1 kapus felállásban 2×8 perces mérkőzésekkel és két U16-18-as korosztályú csapat 5 játékos 1 kapus felállásban 2×8 perces mérkőzésekkel. Az Általános iskolák lány csapat U12-13, valamint az Általános és középiskolás fiú csapat U16-18 kategória nem versenyezhet mivel nem lett ellenfele, így összesen a bajnokságon 21 csapat 212 fő vesz részt.

A 3 regionális bajnokságon így összesen 29 csapat és 296 gyermek vesz részt.

2024. december 7-én valósul meg a II. Genius Kupa, amivel a Genius Kézilabda Tehetségpontok zárják az aktuális félévet. A jelentkezés még tart, határideje: 2024. október 28. Eddig 13 csapat 142 gyerek regisztrált.

A Kézilabda Tehetséggondozó program megvalósulását a Magyar Kormány és a Magyar Kézilabda Szövetség támogatja.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója