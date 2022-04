Jégkorong: újabb magyar győzelem az ukránok ellen

A magyar jégkorong-válogatott világbajnoki felkészülési mérkőzésen a múlt heti 3:1-es siker után ezúttal 3:2-re győzte le Ukrajnát a Vasas Jégcentrumban.

A magyar csapat szövetségi kapitánya, Sean Simpson a kapuban ismét Rajna Miklósnak szavazott bizalmat, akinek eleinte kevés dolga volt. A honosított Kulmala Rasmus majdnem a magyaroknak szerzett vezetést, majd lassan felpörögtek az ukránok, előbb a kapuvasat találták el, azután Feliksz Morozov maradt őrizetlenül, és közelről nem hibázott (0:1). A második harmad elején az ukránok veszélyeztettek, Rajna többször bravúrral védett, majd amikor a hazaiak kerültek emberelőnybe, Szerhij Piszarenkónak akadt dolga. A szünet előtt egy kapu előtti kavarodásnál az ukrán kapuba került a korong, videobírózás után Sárpátki Tamás lett a hivatalos gólszerző (1:1). A záró játékrészben mindkét kapu előtt adódtak ziccerek, Sárpátki kiállítása alatt a védők a gólvonalról tisztáztak. A hajrában Vas János kiállítása alatt Vitalij Ljalka remek cselek után talált be (1:2). A végén lehozta a kapust a magyar csapat, és kilenc másodperccel a vége előtt Magosi Bálint egyenlített a kapu torkából (2:2). A hosszabbítás rengeteg helyzetet hozott mindkét oldalon, de a győzelmet nem sikerült megszereznie egyik csapatnak sem. A rávezetésben jobbak voltak a házigazdák, Hári János, Nagy Gergő és Kulmala is betalált, így másodszor is legyőzte Ukrajnát az elit divízióba igyekvő magyar válogatott.

A két gárda múlt csütörtökön Miskolcon találkozott, akkor 3:1-re győzött az egy divízióval magasabban rangsorolt magyar válogatott. A két együttes legutóbbi kilenc mérkőzését a magyar csapat nyerte, az ukránok legutóbb 2014-ben tudtak győzni. A magyar együttes a vb előtt még egy felkészülési mérkőzést játszik: jövő csütörtökön a Dél-Korea válogatottja lesz az ellenfél Káposztásmegyeren. A ljubljanai divízió I/A vb-n a magyarok május 3-án a dél-koreai, 4-én a litván, 6-án a házigazda szlovén, 8-án pedig a székely hokissal felálló román válogatottal csapnak össze. Az első két helyezett feljut az elit világbajnokságra, míg az utolsó kiesik a divízió I/B-be, ahonnan az ukránok most szeretnének feljutni.

Felkészülési mérkőzés:

Magyarország–Ukrajna 3:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

