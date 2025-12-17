Jövőre vadvízi világkupa-versenyt rendeznek Magyarországon

Jövőre első alkalommal vadvízi világkupa-versenyt rendeznek Magyarországon.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség honlapja kedden számolt be arról, hogy a viadalra június 5. és 7. között kerül sor az idén elkészült dunaremetei pályán.

A vadvízi szakág – angol nevén wildwater – jövő évi menetrendjéről a nemzetközi szövetség hivatalos levélben adott részletes tájékoztatást. Ebben az áll, hogy Pozsony és az olaszországi Mezzana mellett, illetve azok előtt Dunaremete is világkupa-állomás házigazdája lesz.

„Szerintem a wildwater egy jó átmenet, emellett motiválhatjuk a még tanulási folyamatban lévő szlalomosainkat is

– emelte ki Seprenyi Sára, a szlalom szakág fejlesztési koordinátora. – Habár nem olimpiai szakág, nekünk remek lehetőség, síkvizes háttérrel még könnyebben is abszolválható, mint a szlalom. Ez a világkupa nagy lehetőség a számunkra, hiszen először tudunk rangosabb felnőtt világversenyt rendezni ezen a pályán, amivel Dunaremetét feltesszük a térképre. Abban is bízom, hogy ezáltal több potenciális szponzor is kedvet kap majd, hogy támogassa a szakágat.”

Amint azt jelezte, a wildwater valahol a szlalom és a síkvízi verseny között helyezkedik el, előbbivel sok is a hasonlóság, nem véletlen, hogy külföldön a gyerekek nagy része párhuzamosan kezdi el a két szakágat és csak az ifjúsági korosztályba belépve választanak közülük.

A szövetség közleménye kiemeli, ezzel a döntéssel biztossá vált, hogy Magyarország jövőre négy nemzetközi versenynek lesz házigazdája: a vadvízi vk mellett gyorsasági szakágban szintén lesz egy világkupa (május 8-10., Szeged), valamint ifjúsági, U23-as Európa-bajnokságot (július 23-26., Szeged) és egyetemi világbajnokságot (augusztus 17-20., Sukoró) rendez a szövetség.

Forrás: MTI