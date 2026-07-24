Kl-selejtező – Gólgazdag döntetlen a Zsitomir-Köbenhavn párharcban

A pályaválasztó ukrán Polisszija Zsitomir 3-3-as döntetlent játszott a dán FC Köbenhavn együttesével a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjében, a második forduló első összecsapásán.

A csütörtöki, kassai mérkőzésen mindkét csapat vezetett, végül a gólgazdag találkozó eldöntetlen maradt, mivel az ukránok a 88. percben egyenlítettek. A dánoknál a brazil Robert duplázott.

A visszavágó jövő csütörtökön lesz, a továbbjutó a DVSC és az örmény Pjunyik Jereván párharc továbbjutójával találkozik a harmadik körben. Ott az első, debreceni összecsapást 1-0-ra nyerték a hazaiak.

Forrás: MTI

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