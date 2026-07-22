Klubfoci: hogyan teljesítenek csapataink Európában?

A labdarúgás szerelmesei hetekig vb-lázban égtek, de a világesemény után is van élet a focipályákon, mivel ismét elrajtolt az európai klubfutball. Magyarországot és Ukrajnát egyaránt négy-négy együttes képviseli az aktuális idényben.

A magyar bajnok ETO FC Győr nem tudott méltó utódja lenni a Ferencvárosnak, a Rába-partiak már az első körben búcsúztak a Bajnokok Ligája selejtezőjétől, mégpedig a magyarnál jóval alacsonyabban jegyzett bajnokság győztesétől estek ki, az izlandi Vikingur Reykjavik csapatától. Az idegenbeli egy gólos vereséget követően hazai pályán csupán 2–2-es döntetlenre futotta a győriek erejéből. A zöld-fehérek ezután a harmadik számú kupasorozatban folytathatták, a Konferencia-liga 2. fordulójának első mérkőzésén 6–2-re nyertek a luxemburgi Atert Bissen otthonában. Az elég valószínű továbbjutás esetén az észak-macedón Vardar Szkopje és a lett Riga FC párharcának győztesével játszhat az ETO.

A bajnoki ezüstérmes, magyar kupagyőztes Ferencvárosi TC a szerb Vojvodina Novi Sad (Újvidék) elleni kettős győzelemmel (idegenben 2–1-es, hazai pályán 3–0-s) harcolta ki a továbbjutást az Európa-liga következő körébe, ahol jóval nehezebb feladat vár a fővárosi zöld-fehérekre, mégpedig a holland Twente legyőzése, amely enyhén szólva sem lesz egyszerű. Továbbjutás esetén a Fenerbahce (török)–Gornik Zabrze (lengyel) párharc vesztesével kerülne össze a Fradi, míg egy esetleges kiesés után a Konferencia-ligában folytatná Borbély Balázs együttese is, ahol a szlovákiai Dunaszerdahelyi AC és a bosnyák Velez Mostar párharcának győztese következne.

A Konferencia-liga 2. selejtezőkörében láthatjuk bemutatkozni csütörtökön a Debreceni VSC csapatát az örmény Pjunik Jereván vendéglátójaként, akik továbbjutás esetén a Polisszja Zsitomir–Köbenhavn (dán) párharc győztesével mérkőzhetnének meg a következő körben. A másik ukrán együttes is kemény ellenfelet kapott a Kl-ben, a bajnoki ezüstérmes LNZ Cserkaszi a belga Gent ellen kezdi meg nemzetközi szereplését, bár könnyen lehet, mindkét ukrán együttes számára rövid lesz az idei európai szezon (a továbbjutó az IFK Göteborg (svéd)–Levadia Tallinn (észt) párharc nyertesével játszhat). Nem úgy a bajnok Sahtar Donyecknek, amely magas koeficiens pontjainak hála automatikus résztvevője a Bajnokok Ligája ligaszakaszának.

A Fradihoz hasonlóan az ukrán kupagyőztes (de csupán bajnoki negyedik helyezett) Dinamo Kijev is második párharcát kezdi meg csütörtökön az El-ben, miután az első körben két gólnélküli döntetlent hozó meccset követően tizenegyesekkel ejtették ki a román Universitatea Cluj gárdáját. A kijeviek a görög PAOK ellen folytatják, esetleges továbbjutás esetén pedig a Hammarby (svéd)–Anderlecht (belga) párharc győztese várhat rájuk, ha pedig kiesnek, a Kl-ben folytathatják a Qarabag (azeri)–CSZKA Szófia (bolgár) párharc vesztese ellen.

A legnehezebb talán a Paksi FC sorsolása, mivel a görög Panathinaikos csapatával kerültek össze. A párharc győztese a Spartak Trnava (szlovák)–CSZKA 1948 (bolgár) összecsapás nyertesével mérkőzhet meg a következő körben.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: fcdynamo.com/fradi.hu

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