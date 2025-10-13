Kós Hubert nyerte a carmeli vk-állomás összetettjét

A 22 éves olimpiai- és világbajnok magyar a rövidpályás úszó világkupa-sorozat carmeli versenyének összetettjét nyerte meg miután 100 vegyesen harmadik, 50, 100 és 200 méter háton pedig egyaránt az első helyen végzett.

Kós pénteken fő számában, 200 háton szerezte meg első aranyérmét, majd ugyanazon estén még 100 vegyesen egy bronzérmet is szerzett. Ezután szombaton újra elsőként csapott a célba, akkor 50 méter háton, majd vasárnap 100 háton biztosította be összetett-győzelmét, a döntőben közel került a 49 másodperc alatti időhöz is, végül 49.08 lett a nyertes idő.

Kós így a vk-pontrendszere alapján 58.4 pontot szerzett Carmelben a 3 nap alatt, ezzel az összetett legelején végzett, az aranyérem mellé pedig 12 ezer dollár is a magyar úszót illeti.

A világkupa-sorozatot két hét alatt három észak-amerikai városban rendezik, vasárnapig Carmelben szerepeltek az úszók, jövő hétvégén a Chicago melletti Westmontban versenyez a mezőny, a sorozat október 23. és 25. között Torontóban zárul.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Forrás: m4sport.hu