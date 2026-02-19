Labdarúgás: indul a megyei bajnokság és a járási téli kupák

Február 22-én a megyei pontvadászaton kívül a Huszti- és a Técsői járásban is útjára indul a labda. A Téli Kupa lebonyolítása a két járásban különböző, a husztiban nagypályán, a técsőiben pedig félpályán és 7+1-es rendszerben zajlanak majd a küzdelmek.

A huszti járási Téli Kupa helyszíne Ilonca lesz, ahol a négy részt vevő csapat (ebből három egykori ilosvai járási) kétszer is megmérkőzik egymással, így március 29-ig összesen hat fordulót rendeznek. Az első fordulóban az Iloncai Bányász (Sahtar Ilnicja) az Ilosvai Buzsorával mérkőzik meg, Bilke együttese pedig a beregszászi járási (korábban nagyszőlősi járási) Magyarkomjáttal csaphat össze.

A Técsői járásban két helyszínen, Técsőn és Taracközön (Tereszva) rendeznek mérkőzéseket. Técsőn a házigazdán kívül Úrmező (Ruszke Pole), Bustyaháza és Bedőháza (Bedevlja) csapatai mérkőznek meg egymással, Taracközön pedig a hazaiakon kívül pályára lép még Nagybocskó és Dombó (Dubove) csapata.

Február 22-én kezdeti veszi a Megyei Labdarúgó Bajnokság is, de csupán kilenc együttes részvételével. Az előző szezonhoz képest változás, hogy a Beregszászi Beregvidék, a Kincsesi Sólyom és az Unggesztenyési Csillag-SPAR nem indul a pontvadászaton, viszont van egy újonc, a Baranyai kistérségi Krajna együttese, amely Szerednyén fogadja majd ellenfeleit.

A megyei bajnokság részt vevő csapatai a következők: Nagyszőlősi Szőlős FC, Viski FC, Munkácsi SC, Ilosvai Buzsora, Ilonokújfalui Csillag (Onok), Unggesztenyési Csillag FC (Linci), Őrdarmai Lider FC (Sztorozsnicja), Medea-Nevickei vár, Krajna FC (Baranyai kistérség).

Nyitókép: zaf.org.ua

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma