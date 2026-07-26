Szoboszlai gólt és gólpasszt jegyzett a Liverpool első amerikai mérkőzésén

Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt jegyzett az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool amerikai túrájának első felkészülési mérkőzésén.

Az együttes Nashville-ben az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen lépett pályára, a magyar futballista és honfitársa, Kerkez Milos a szünetben csereként állt be.

Szoboszlai – aki a csapatkapitányi karszalagot is megkapta – az 56. percben egy kipattanót vett le mellel, és bombázott a kapu jobb oldalába, majd a 85. percben Lewis Koumas az ő átadásából állította be a 4–2-es végeredményt.

A Liverpool következő meccsét szerdán, a New York-i Yankee Stadiumban a Wrexham ellen játssza.

Forrás: MTI

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