Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését a Liverpoollal

Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó-bajnokságban legutóbb ötödik helyezett Liverpool FC-vel.

A klub pénteken délután közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, és bár azt nem árulta el, hogy új szerződése pontosan meddig szól, angol médiaértesülések szerint 2031-ben jár majd le. Az eredeti kontraktusa még egy évig volt érvényes.

A magyar válogatott csapatkapitánya három éve a német RB Leipzigtől igazolt a Liverpoolhoz, amellyel tavaly megnyerte a Premier League-et, az elmúlt három évben pedig az egyik legmeghatározóbb játékos lett a csapatnál.

Szoboszlai – akinek két magyar válogatott csapattársa is van Kerkez Milos és a kapus Pécsi Ármin személyében –

az egyesület honlapja alapján eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban.

Az edzőváltáson átesett Pool a spanyol Andoni Iraola irányításával augusztus 23-án, a Newcastle United vendégeként kezdi a bajnokság következő idényét, a Bajnokok Ligájában pedig főtáblás lesz.

Az MTI cikke nyomán

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